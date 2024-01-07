الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

فى اليوم الـ93 من العدوان: شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على غزة

غزة
غزة

في اليوم الـ93 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات  الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت، الليلة، منزلًا لعائلة أبوعلبة بمنطقة الفالوجة شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 20 مواطنًا، وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف عنيف على منازل المواطنين في مخيم جباليا.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي الجوي والبري المتواصل على محافظة الوسطى خلال الليلة، أدى إلى ارتقاء نحو 16 مواطنًا، وإصابة العشرات.

وجنوبًا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

قصف إسرائيلي شمال مدينة رفح 

وقالت مصادر طبية، إن عددًا من المصابين، بينهم أطفال، وصلوا إلى مستشفى أبويوسف النجار إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة العاجز في حي الزهور شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد 7 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف بناية تؤوي نازحين في رفح.

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استهداف مركز إيواء تابع لـ"الأونروا"

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء تابعًا لـ"الأونروا" بمخيم المغازي، ما أدى لارتقاء 4 مواطنين بينهم سيدات، بينما استهدفت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف وأطلقت باتجاهها الرصاص بشكل مباشر.

فيما استشهد 17 مواطنًا بينهم 12 طفلًا، جراء قصف الاحتلال منزلًا غرب خان يونس، فيما ارتفع عدد شهداء مجزرة عائلة بريص في مخيم خان يونس إلى 25 شهيدًا بينهم نازحون.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22.600 شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي القطاع شمال مدينة رفح قصف إسرائيلي مخيم جباليا

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