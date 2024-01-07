22404 شهيدا خلال 2023 فى ذكرى يوم الشهيد الفلسطينى

يصادف اليوم الأحد، السابع من يناير ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني"، الذي أقر تخليدا لأرواح الشهداء، الذين قدموا أرواحهم من أجل فلسطين وحريتها واستقلالها.

22404 شهداء في فلسطين خلال عام 2023:

وتأتي ذكري يوم الشهيد، بعد أن شهد عام 2023 أكبر حصيلة شهداء شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948، حيث ارتقى خلال هذا العام 22،404 شهداء، منهم 22،141منذ السابع من أكتوبر، 98% منهم في قطاع غزة، بينهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امرأة، في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيدا، منهم 111 طفلا و4 نساء.

في حين بلغ عدد المفقودين في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب 1،900،000 مواطن داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكناهم.

أبرز المعلومات عن يوم الشهيد الفلسطيني

أعلن عن إحياء يوم الشهيد الفلسطيني كمناسبة بعد أربعة أعوام على ارتقاء أول شهيد فلسطيني بالثورة الفلسطينية "الشهيد أحمد موسى سلامة، أول شهيد لحركة فتح والثورة الذي استشهد في الأول من يناير عام 1965، بعد أن نفذ عمليته نفق عيلبون، فصار يوما وطنيا تخليدا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين.

ويأتي إحياء هذا اليوم إرساء للروابط بين الأجيال الفلسطينية المتعاقبة، يستذكر فيها الشعب الفلسطيني، الشهداء الذين ارتقوا إلى العلا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية ومسيرة النضال الوطني الطويل من كافة الفصائل وفي جميع المواقع داخل الوطن وخارجه وفي السجون وشهداء الأرقام الذين ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم.

يجدر الإشارة إلي أن الشعب الفلسطيني يحيي هذا اليوم في كافة أماكن تواجده بزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل من الزهور على النصب التذكارية، وتنظيم المسيرات الجماهيرية.

وترمز ذكرى يوم الشهيد، إلى قضية فلسطين التي استقطبت مشاعر الأمة العربية كلها وروت أرضها دماء الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا تحت راية الثورة الفلسطينية وخلف الثوابت وقرارات الاجماع الوطني الفلسطيني من أجل نيل الحرية والاستقلال والعودة.

ويشكل شهداء فلسطين عنوان الحرية والفداء، وهم الكواكب التي لا تغيب، ويعطرون أرض فلسطين بدمهم، وهم الشهود على إرهاب الاحتلال وجرائمه، والحقوق الفلسطينية التي لا تسقط بالتقادم.

رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء: تأتي الذكري مع استمرار حرب الإبادة الجماعية والمجازر

وبهذه المناسبة، قالت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير، في بيان لها، إن يوم الشهيد لهذا العام يأتي ظل استمرار عمليات الإبادة الجماعية والمجازر، التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاولة تهجيرهم والقضاء على كافة أشكال وسبل الحياة في القطاع، مخلفة أكثر من 22 ألف شهيد، 70% منهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت أنقاض وركام منازلهم.

وأكدت مواصلة النضال السياسي والدبلوماسي والشعبي لإدانة هذا الاحتلال وتجريمه ومقاطعته في كافة دول العالم والمؤسسات والهيئات الدولية، وحتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.

وشددت على أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ملتزمة برعاية عائلات الشهداء والجرحي، وتحرص على تأمين الحياة الكريمة لهم.

وأشارت الوزير إلي أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تعمل منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة على خدمة ورعاية عائلات الشهداء والجرحى في كافة أماكن تواجدهم في الوطن والشتات، وانها ستواصل جهودها لتأمين الخدمات التي تقدمها لهذه العائلات التي ضحت بأغلى ما تملك في سبيل الوطن.