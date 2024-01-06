مظاهرات حاشدة فى دول العالم منددة بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

شهد العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة مالمو السويدية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

الأضخم منذ بدء الحرب.. مظاهرات أمام البيت الأبيض

ومن المقرر أن ينظم أنصار فلسطين "مسيرة إلى واشنطن من أجل غزة" الأسبوع المقبل للفت الانتباه إلى التأثير الإنساني المدمر للحرب بين إسرائيل وفلسطين والدعوة إلى وقف إطلاق النار، وفقا لصحيفة ذا هيل.

وسيبدأ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "CAIR" ومنظمون آخرون فعالية التضامن مع غزة في المول الوطني يوم 13 يناير في الساعة الواحدة بعد الظهر، حيث سيتجمعون بالقرب من نصب واشنطن التذكاري.

ويسعى منظمو المسيرة، التي تحظى بدعم أكثر من 100 مجموعة، أيضًا إلى إنهاء المساعدات الأمريكية للجيش الإسرائيلي، الذي يتهمونه بتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقا لتقرير إعلامي، يتوقع المنظمون أن تكون المسيرة أكبر حدث مؤيد لفلسطين في عاصمة البلاد منذ اندلاع الصراع الأخير.

وقال المنظمون في بيان صحفي: "أمضى الرئيس جو بايدن ثلاثة أشهر متجاهلًا صرخات الأطفال الفلسطينيين المحاصرين تحت أنقاض منازلهم وصرخات الأمهات الحزينات في المستشفيات المحاصرة في جميع أنحاء غزة. هذا يجب أن ينتهي. يجب أن نضمن أن الرئيس بايدن يسمع أصوات الشعب الأمريكي بصوت عالٍ وواضح خارج البيت الأبيض يوم السبت 13 يناير".