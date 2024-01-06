السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقرير دولى: 70% من قتلى فلسطين نساء وأطفال

شهداء غزة من الاطفال
شهداء غزة من الاطفال

أوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن هناك 70% من مجموع القتلى في فلسطين من النساء والأطفال، حيث يقتل طفل من بين كل 148 طفلًا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن حجم الموت والدمار والمعاناة الإنسانية نتيجة الحرب على غزة غير مسبوق خلال 56 سنة من الاحتلال الإسرائيلي. 

وتابعت الإسكوا تقرير لها أن حتى يوم 5 ديسمبر 2023، أن هناك أكثر من 16248 فلسطينيًا قد قتل، مشيرة إلى أن حجم الموت والدمار والمعاناة الإنسانية نتيجة هذه الحرب والتداعيات التي ستتركها على الأجيال المقبلة، تفوق بأشواط كل ما سبقها من عمليات تصعيد عسكري إسرائيلي ضد القطاع. 

وفي نوفمبر 2023، سجلت غزة نسبة صاعقة من أعداد القتلى، وبلغت 288 قتيلًا لكل 100 ألف شخص، إلا أن أكتوبر 2023 كان أسوأ، إذ ارتفعت النسبة إلى 395 قتيلًا لكل 100 ألف شخص، وترسم هذه الأرقام صورة قاتمة للموت الذي نزل على السكان خلال شهر واحد، حيث لم يشهدوا مثلها أي شهر في أي حرب أخرى في القرن الحادي والعشرين.

ولا يضاهي نسبة القتلى الذين سقطوا في غزة خلال شهر من الحرب سوى الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا في عام 1994 أو الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا في عام 1995. 

دراسة لـ"الإسكوا": نقص الطاقة في غزة أصاب معظم الخدمات الأساسية بالشلل

حرب على الأطفال 

بين القتلى 7112 طفلًا، وهذا الرقم لا يتضمن الأطفال الذين ما زالوا مفقودين ويرجح أنهم قضوا تحت الأنقاض، ويشكل الأطفال 47.3% من مجموع سكان غزة، ما يعني أن طفلًا يقتل بين كل 148 من أطفال غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وهذا الرقم هو الأعلى مقارنة بعدد الأطفال القتلى في الحروب التي شهدها العالم مؤخرًا.

وستستمر معاناة الأطفال في غزة من تداعيات الحرب الحالية لأشهر، بل لسنوات مقبلة، وسيؤدي تراكم سنوات من الاضطرابات النفسية البالغة التي كان يعاني منها أطفال غزة قبل الحرب إلى مفاقمة المعاناة التي تولدها الصدمات نتيجة ما يعيشونه من أذى مباشر أو فقدان أو رعب، وبفعل تداعيات النزوح في الأجل المتوسط والطويل وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية والحرمان من فرص التعليم والخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

الامم المتحدة فلسطين النساء الأطفال المعاناة الإنسانية

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