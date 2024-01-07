الصحة الفلسطينية: 6 شهداء بقصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين جنوب جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 6 مواطنين، فجر اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي جنوب مدينة جنين.

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين.

والشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وكانت قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

إستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي

وفي وقت سابق تظاهر آلاف الإسرائيليين، مجددا بمختلف أنحاء إسرائيل، مطالبين بإستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب كيفية تعامله مع الحرب في غزة.

وردد المتظاهرون، خلال مسيرات في وسطي مدينتي تل أبيب وحيفا، شعارات من بينها "لن نستسلم" و"حكومة الشر".

وشهدت إسرائيل موجة من التظاهرات الحاشدة العام الماضي، بعد خطط إصلاح مثيرة للجدل من قبل الائتلاف الحكومي الديني اليميني بزعامة نتنياهو تهدف لإضعاف القضاء.

المستوطنات الحدودية الإسرائيلية

وتم تعليق هذه الاحتجاجات بنسبة كبيرة في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة "حماس" وجماعات أخرى من قطاع غزة على المستوطنات الحدودية الإسرائيلية.

وتنادى الاحتجاجات الآن بمجموعة من المطالب، تتعلق معظمها بالحرب في غزة. حيث يطالب الكثيرون بالعودة السريعة إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وفي الوقت الذي توشك فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على "حماس" في غزة على دخول شهرها الرابع، انضم إلى المتظاهرين أقارب بعض القتلى في هجوم 7 أكتوبر، وكذلك الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم بالقرب من الحدود مع غزة ولبنان بسبب القتال الدائر هناك.