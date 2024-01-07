الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. 16 شهيدا فى قصف إسرائيلى على خان يونس

قصف إسرائيلى على
قصف إسرائيلى على خان يونس

استشهد نحو 16 فلسطينيا، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة خان يونس، ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت مصادر، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مدينة خان يونس يضم عددا كبيرا من النازحين، ما أدى لاستشهاد 12 مواطنا على الأقل، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين على الأقل بينهم سيدة.

كما أطلقت الطائرة المسيرة (كواد كابتر) النار بكثافة على منازل المواطنين والشوارع في مخيم المغازي، تزامنا مع تنفيذ الطائرات الحربية حزاما ناريا قرب شارع السكة غرب المخيم، وإطلاق نار مكثف من مدفعية الاحتلال المتمركزة قرب مدخل المخيم على شارع صلاح الدين.

وأفاد شهود عيان، باندلاع حريق شرق مخيم النصيرات جراء تواصل القصف الإسرائيلي.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار بشكل مكثف غرب دير البلح.

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