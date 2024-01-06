صحيفة أمريكية تكشف عن ارتفاع 40 % في أعداد اللاجئين

كشفت صحيفة "ذا ديترويت نيوز" الأمريكية عن مسئولون في أماكن الايواء وفي الجمعيات التي تقدم الدعم لطالبي اللجوء واللاجئين في منطقة مترو ديترويت بولاية ميشيجان الامريكية، إنهم يعملون لساعات إضافية في ظل الحصول على القليل من الدعم.

زيادة نسبتها 40% في أعداد اللاجئين

وأوضح التقرير، أن مسؤولي الولاية يتوقعون تسجيل زيادة نسبتها 40% في أعداد اللاجئين القادمين إلى ميشيجان في العام المقبل بما يصل إلى 1100 شخص يضافون للعدد الذي تم تسجيله في عام 2023 ولا يشمل هذا العدد أولئك الذين سيأتون إلى الولاية بصورة غير تقليدية بعد طلب اللجوء في أحد موانئ الولايات المتحدة أو على الحدود ولا يستطيع مسؤولو الولاية تتبع طالبي اللجوء لأنه ليس لديهم نظاما مهيكلا للقيام بذلك.

وأشار هايج أوشاجان، الأستاذ في جامعة "واين ستيت" للابحاث في ديترويت، الي استضافة قاعة البلدية الخاصة بالمهاجرين من ذوي البشرة السمراء الخدمات القانونية وتصاريح العمل إلا أن الافراد قد يلاحظون أنهم تدفقوا بغزارة إلى الشوارع.

وقال أوشاجان: لقد كنا نعلم أنها مشكلة، ولكن ليس إلى هذا الحد... إلى أين سيذهبون؟ وأين ينامون؟ إنهم ليس لديهم أي وسيلة لطلب المساعدة أو الحصول عليها. لقد ضاعف برنامج فريدوم هاوس من طاقته الاستيعابية أربعة أضعاف، إلا أن الأمر صعب في كل مكان، ولست متأكدا مما سيحدث.

العديد من طالبي اللجوء

واضاف أوشاجان إن العديد من طالبي اللجوء تحدثوا عن الصعوبات التي يواجهونها، حيث يدخل فصل الشتاء بينما هم بلا مأوى أو تصاريح عمل أو تراخيص أو أي وسيلة للتنقل، كما يشعر الكثير منهم بالقلق بسبب ارتفاع تكاليف خدمات الهجرة والخدمات الطبية، ولا سيما عندما تفر الأسر من أوطانها بدون أن تحمل معها أي شيء.

ونقلت صحيفة "ذا ديترويت نيوز" عن ستار القول: استمرينا في استدعاء المسؤولين لقد شهدنا نقصا في الخدمات الداعمة لهذا المجتمع بالتحديد المعني بالعمل بشكل أساسي مع المهاجرين من ذوي البشرة السمراء لقد عملنا من أجل ضمان تفهّم وجود هؤلاء الأشخاص هنا، ويجب القيام بشيء حيال هذا الأمر.

ومن جانبها، تقول إليزابيث أوروزكو فاسكيز، المديرة التنفيذية لبرنامج "فريدوم هاوس ديترويت"، والتي تعمل مع أكثر من 100 من طالبي اللجوء، وتوفر لهم المسكن المؤقت وغيرها من المساعدات: ليس لدينا أسرّة لكل من يحتاجونها، موضحة أن أكثر من ضعف العدد يأتون شهريا إلى مقر عمل "فريدوم هاوس ديترويت"، حيث يتطلب الامر نقلهم إلى مكان آخر.

إدارة استقبال اللاجئين

جدير بالذكر أن هناك 2583 لاجئا وصلوا إلى ميشيجان هذا العام، بحسب "إدارة استقبال اللاجئين" التابعة لوزارة الخارجية. وقد تم وضع غالبية هذا العدد – 642 لاجئا - في مقاطعة كينت، بالاضافة إلى 540 لاجئا في مقاطعة أوكلاند، و451 في واين، و300 في كل من مقاطعتي إنجام وكالامازو.

وتتوقع الولاية وصول 3675 وافدا جديدا في العام المقبل، أي بزيادة نسبتها 42%.

ومن بين اللاجئين الوافدين الذين تمت الموافقة على دخولهم، 36% من سوريا، و30% من جمهورية الكونغو الديمقراطية، و7% من العراق. ومع ذلك، يقول المسؤولون إن غالبية الوافدين هم من طالبي اللجوء الذين لا تستطيع الولاية تتبعهم.