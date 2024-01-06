باكستان: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الرحلات الدولية الوافدة

بدأت مطارات رئيسية في باكستان اختبار حوالي 2% من الركاب في الرحلات الدولية الوافدة، وسط ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19 بمختلف أنحاء العالم.

وأضافت الهيئة الطيران المدني لدي باكستان في بيان، أنه سيتم إجراء اختبار المستضد السريع، الذي يهدف إلى تحديد وعزل الحالات المحتملة بين الركاب القادمين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأوضحت الهيئة، أن المطارات طلبت تطهير صالات الركاب يوميا والتعاون مع الخدمات الصحية على الحدود.

يُشار إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد يؤدي إلى عودة الماسحات الضوئية والكمامات في مدن آسيوية.

ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعربت في 27 سبتمبر الماضي عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول قبيل فصل الشتاء.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، عن أسفه لأنه ليست جميع الدول تبلغ عن وجود حالات الإصابة لديها، ولكن بالنسبة للدول التي تخطر المنظمة، زاد عدد حالات دخول المستشفى وعلاج كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة.

وقال جيبريسوس، إن نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الفئات المعرضة للخطر كانت منخفضة بشكل مثير للقلق في الأمريكتين وأوروبا.

وقال تيدروس، إن كوفيد-19 قد لا يكون أزمة حادة كما كان قبل عامين، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا تجاهل المرض.

وشهدت اليونان والتشيك وألمانيا، ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد - 19مؤخرا، ما أدى إلى دعوات إلى أرتداء الكمامات.

المتحور "جيه.إن 1"

وامس اعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن المتحور "جيه.إن 1" من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 يمثل حوالي 62 بالمئة من الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة حتى 5 يناير.

وأضافت المراكز أن المتحور "جيه.إن 1" هو الآن النوع الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، كما ترتفع معدلات الإصابة به على نحو حاد في آسيا.