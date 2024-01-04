الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في شق طرق استعمارية على أراضي الفلسطينيين بمسافر يطا.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال تعمل على شق طرق استعمارية جديدة، واستكمال طرق أخرى على حساب أراضي المواطنين بمسافر يطا، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

غرب يطا باتجاه خلة الفرا

وأوضح أن هذه الطرق تقع ما بين منطقتي الثعلة، وأم الخير شرق يطا، من أجل ربط مستعمرتي "كرمئيل" و"ماعون"، وطريق آخر ما بين مستعمرة "بني حيفر" ومنطقة بيرين شمال شرق يطا، وطريق ثالث ما بين مستعمرة "عتنائل" غرب يطا باتجاه خلة الفرا.

وأشار إلى أن الاحتلال أطلق وابلا كثيفا من قنابل الصوت والغاز السام تجاه الأهالي بمنطقة الثعلة شرق يطا، لاحتجاجهم على شق الطرق الاستعمارية في أراضيهم.

مستعمر الرصاص تجاه رعاة الأغنام

وفي السياق ذاته، أطلق مستعمر الرصاص تجاه رعاة الأغنام من عائلة المهاينة في منطقة لبويب شرق يطا، واحتجز أغنامهم، في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم ومراعيهم لصالح المستعمرين.

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد 14 فلسطينيا بينهم 9 أطفال غرب خان يونس.

وجددت قوات الاحتلال قصفها على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في مدينة خان يونس.

وشن الطيران الإسرائيلي، سلسلة من الأحزمة النارية على المدينة، مما أسفر عن تدمير أبراج في النصيرات وسط القطاع.

كما تجدد القصف المدفعي على محيط شركة الكهرباء شمال غرب النصيرات وسط القطاع.

حصيلة العدوان الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و313 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الأربعاء، إن عدد الإصابات جراء العدوان ارتفع إلى 57 ألفا و296 إصابة.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 128 شهيدا و261 إصابة.