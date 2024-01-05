أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

تصدرت أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيرها على الأطفال والحوامل، محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، وذلك بعد ظهوره في مصر وعدد من الدول المجاورة.

أعراض كورونا الجديد

وحول أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1، كشف مكتب الإحصاءات الوطنية فى المملكة المتحدة عن عرضين جديدين، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في موقع timesofindia، وهما مشكلة فى النوم والقلق، وتم إضافتها للأمراض السابقة المعتادة.

أما عن الأعراض المعروفة لمتحور فيروس كورونا تشمل؛ الحمى والسعال والإعياء، واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.



تأثير متحور كورونا على الأطفال



وأكد الخبراء إن متحور كورونا الجديد JN.1 يمكن أن يصيب كافة الفئات العمرية، إلا إنه يزداد خطر الإصابة به لدى بعض الفئات، مثل الأطفال، لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، كما يسبب التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.



تأثير المتحور الجديد على الحوامل

وثبتت الدراسات أن متحورات كورونا ومنها المتحور الجديد تؤثر بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمر إلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد



حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.