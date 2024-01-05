الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

متحور كورونا
متحور كورونا

تصدرت أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيرها على الأطفال والحوامل، محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، وذلك بعد ظهوره في مصر وعدد من الدول المجاورة.

أعراض كورونا الجديد

وحول أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1، كشف مكتب الإحصاءات الوطنية فى المملكة المتحدة عن عرضين جديدين، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في موقع timesofindia، وهما مشكلة فى النوم والقلق، وتم إضافتها للأمراض السابقة المعتادة.

كيف تحمى طفلك من متحور كورونا الجديد؟

أما عن الأعراض المعروفة لمتحور فيروس كورونا تشمل؛ الحمى والسعال والإعياء، واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.


تأثير متحور كورونا على الأطفال
 

وأكد الخبراء إن متحور كورونا الجديد JN.1 يمكن أن يصيب كافة الفئات العمرية، إلا إنه يزداد خطر الإصابة به لدى بعض الفئات، مثل الأطفال، لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى، كما يسبب التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

txt

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيرها على الأطفال والحوامل


تأثير المتحور الجديد على الحوامل

وثبتت الدراسات أن متحورات كورونا ومنها المتحور الجديد تؤثر بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمر إلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد
 

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد الأطفال متحور فيروس كورونا عرضين جديدين السعال الحمى الفئات العمرية تأثير متحور كورونا على الأطفال

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل

الصحة تعلن انخفاض معدل الزيادة السكانية خلال العام الماضى بنسبة 8%

توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية ومكتب براءة الاختراع المصرى

الدواء: تنفيذ أكثر من ٣٠٠ برنامج تدريبى فى مجالات الرقابة والتفتيش والمستلزمات والتسجيل الدوائى

الصحة: تقديم الخدمات العلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية ل2.7 مليون مواطن خلال 2023

المقترحات المقدمة بشأن مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة

الرعاية الصحية تؤكد اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وامتداد التأمين الصحى الشامل تدريجيًا للمصريين

الصحة: تقديم 20 ألفًا و388 خدمة طبية مجانية بـ24 مركزًا ومستشفى متخصصًا للصحة النفسية خلال 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

كشف لغز خطف حقيبة بداخلها 550 ألف جنيه في سيدي جابر

أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور للجملة

"حماس مثل البوم".. طائرات الاحتلال تلقي منشورات على سكان خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار