الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: تقديم 20 ألفًا و388 خدمة طبية مجانية بـ24 مركزًا ومستشفى متخصصًا للصحة النفسية خلال 2023

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 20 ألفا و388 خدمة طبية بالعيادات الخارجية لمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2023.

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«الصحة» تنظم دورات تدريبية بـ«الكنيسة الأرثوذكسية» لدعم الصحة النفسية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أطلقت حملة «تقدر من غيرها» للعام السادس على التوالي، لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة إجازة عيد الميلاد المجيد، يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة".

مرضى الإدمان

وذكر«عبدالغفار» أن السعة السريرية المخصصة لمرضى الإدمان بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وصلت لـ917 سريرا، موضحًا أن هذا العام يتم الاحتفال في 14 مستشفى ومركزا تابعيا للأمانة في مختلف المحافظات ذلك، بالإضافة لحضور ما يقرب من 259 متعافى للاحتفال بمستشفيات امانة الصحة النفسية، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية.

الصحة النفسية بسوهاج تنظم احتفالية للمتعافين من الإدمان

من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن حملة «عيد من غيرها»  تأتى في إطار مبادرة "100 يوم صحة"، حيث تهدف الحملة إلى توفير ظروف جيدة للمتعافين لقضاء المناسبات المختلفة والاستمتاع بها في جو من التعافي، يدعم قدرتهم على الاستمتاع بالحياة دون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات التي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».

كانت وزارة الصحة والسكان، قد نظمت دورة تدريبية لدعم الصحة النفسية، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، واللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان.
 

الصحة خدمة طبية مجانية مستشفى متخصصة للصحة النفسية حملة تقدر من غيرها مكافحة الإدمان المواد المخدرة

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