الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الصحة النفسية بسوهاج تنظم احتفالية للمتعافين من الإدمان

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

أقامت مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان برئاسة الدكتور أكرم أحمد الصاوى، مدير عام المستشفى احتفالية كبيرة بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، والتى تعتبر ضمن فعاليات حملة “عيد من غيرها” لحماية الشباب من أفكار تعاطى المخدرات المرتبطة بالمناسبات، والتى تأتى ضمن سياسة الدولة للحفاظ على الشباب من الوقوع فريسة في براثن الإدمان.

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة وسام أبو الفتوح، مدير الإدارة العامة لشئون المستشفيات، بالتعاون مع إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان  برئاسة الدكتورة راغدة الجميل  ، وإدارة العلاقات العامة والإعلام والتثقيف الصحي بالأمانة برئاسة منى تمام، مدير الإدارة بالأمانة.

 

و حضر الاحتفالية  ١٥٥ شابا من المتعافين من الإدمان،  وكذلك مرضى القسم الداخلى للإدمان والتأهيل  وذويهم.

 

وبدأت الاحتفالية بقراءة القرآن الكريم، ثم السلام الوطنى  ثم كلمة الدكتور أكرم الصاوي، مدير عام المستشفى، ثم توالت كلمات كل من الدكتور هنري موريس كامل، مدير وحدة الإدمان بالمستشفى،الدكتور موللر وديع هنرى، مدير الطب العلاجى بالمستشفى، ونصر الدين عبد الرحيم،اخصائى اجتماعى بالخارج، الشيخ حسن شيخون، من مديرية أوقاف سوهاج.

 

وبعدها تم تقديم فقرات فنية الحفلة عن مهداه من قصر ثقافة سوهاج برئاسة أحمد صابر مدير القصر، والزهراء محمد رضوان، رئيس قسم المواهب بالإدارة الثقافية بالقصر والتى تضمنت فقرة الفنون الشعبية والتحطيب بقيادة الكابتن محمد الرز وفقرة العزف على العود للفنان علاء عرفه، وفقرة التنورة للموهبة محمد الأسد وفقرة الإنشاد الدينى بتقديم من إسراء عبد الرحمن، مى البدرى، إسلام محسن، ثم  تقديم بعض أغانى الدى جيه  ، ثم مبارة لكرة القدم بين المتعافين وقسم تأهيل الإدمان الداخلى.

 

وفى نهاية الحفل تقدمت إدارة المستشفى بالشكر لكل الداعمين لاحتفالية وقصر ثقافة سوهاج والحضور الكريم.

وشارك فى تنظيم الحفل كلا من:علاء محمود هاشم، مدير العلاقات العامة وحماده رفعت محمود، مدير المتابعة بالمستشفى،رمضان رشيد السيد، مدير المشتريات بالمستشفى ومكتب الخدمة الاجتماعية برئاسة هانى عدلى إسحق.

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
للصحة النفسية الدكتور أكرم أحمد العام الميلادي الجديد حملة عيد من غيرها تعاطي المخدرات لأمين العام للأمانة العامة للصحة

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