"السموم الإكلينيكية" بمستشفى جامعة سوهاج يوفر تحليلات طبية للعاملين بالدولة

شهد مركز السموم الاكلينيكية والبيئة بمستشفي سوهاج الجامعي القديم، إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين والعاملين بالدولة، لعمل التحليلات الطبية الخاصة بالترقي للدرجات الوظيفية العليا، حيث يستقبل المركز بمعدل 120 حالة يوميًا.

وقال د.حسان النعماني، رئيس الجامعة إن مركز علاج السموم بالمستشفي الجامعي يقدم العديد من الخدمات للجمهور الخارجي والعاملين بالدولة بالقطاعين العام والخاص، ومنها إجراء تحاليل السموم والمخدرات للمواطنين، وكذلك للشركات والهيئات المختلفة، بجانب توعية الجمهور بأخطار الأدوية والسموم وكيفية التعامل معها، وتدريب الأطباء من وزارة الصحة والجامعة علي استقبال وعلاج حالات التسمم.

وأوضح د.مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن مركز السموم الإكلينيكية والبيئة، يستقبل أكثر من 120 حالة في اليوم الواحد، لعمل إجراءات تحليل المواد المخدرة وتعاطي الكحليات لجميع الفئات من المرضي والموظفين المقبلين علي الترقي للدرجات الوظيفية العليا، بالاضافة الي تحليل مستوي عقار "الميسوتريكسات" الخاص بمرضي الأورام.

أضاف د.مينا فايز، مدرس مساعد بقسم الطب الشرعي ان المركز يعمل طوال أيام الاسبوع عدا العطلات الرسمية، وأن نتيجة التحاليل تظهر في نفس اليوم بمقابل مادي منخفض التكاليف، مضيفًا ان نتيجة التحاليل معتمدة ومعترف بها رسميًا ومختومه بشعار الجمهورية، وأسعارها تقل ٦٠٪؜ مقارنة بمثيلتها خارج المركز.

وتوجه رئيس جامعة سوهاج بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس المصرية بالعام الميلادي الجديد 2024.

وأكد النعماني أن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفه هى صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالى وحائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا، وذلك تحت قيادة الرئيس السيسي، داعيًا الله أن تزداد أواصر المحبة والسلام، وأن يديم علينا نعمة التآخي بين جميع أبناء الوطن مسلمين وأقباط.