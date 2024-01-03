الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: تدريب 90 ألفا و867 من أعضاء المهن الطبية لرفع كفاءتهم خلال 2023

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 90 ألفًا و867 من أعضاء المهن الطبية، من خلال 3 آلاف و89 دورة تدريبية بمختلف التخصصات، في الفترة من يناير وحتى ديسمبر2023، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة  للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تنفيذ 704 برامج تدريبية لـ35 ألفًا و317 من الكوادر الطبية من خلال قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى عقد 37 دورة تدريبية، و5 ورش عمل لتدريب 1365 من الكوادر الطبية وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر.

"الصحة": فحص وتوعية 46 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة


وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تدريب 13 ألفا و47 متدربا على رأس العمل بمحافظات (الإسكندرية، والجيزة، والغربية، والفيوم، والقاهرة، وشمال سيناء، وكفرالشيخ، ومطروح، والمنوفية، والدقهلية، والإسماعيلية، والقليوبية، وبني سويف، والشرقية، والبحيرة، والبحر الأحمر، والمنيا، ودمياط، وقنا، وبورسعيد، وأسوان، وأسيوط) وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بالمستشفيات، وتلبية للاحتياجات التدريبية بكل محافظة.

التطورات العلمية في مختلف التخصصات الصحية

وقالت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إنه تم ترشيح 960 من الأطباء، والصيادلة، والتمريض لحضور 27 مؤتمرًا علميًا، لإطلاعهم على التطورات العلمية في مختلف التخصصات الصحية، بالإضافة إلى ترشيح 291 متدرب لحضور دورات البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، والمرأة مفتاح تحقيق التنمية المستدامة، والحوكمة والتنمية المستدامة وأثرهما على أداء وأهداف المؤسسة، والبرنامج المتقدم للتحليل الإحصائي، وبرنامج «معًا.. لمستقبل رقمي»، وتنمية المهارات الإدارية لموظفي المكاتب الفنية.  

txt

أستاذ الصحة العامة: 2023 شهد تطورًا في القطاع الصحي


                                                                
وأشارت «خير الله» إلى تدريب 55 ألفا و550 متدربا من خلال تنفيذ 2835 برنامجًا تدريبيًا لقطاعات الرعاية الأساسية والتمريض، والطب العلاجي، والطب الوقائي، وذلك وفقا للاحتياجات التدريبية التي يحددها كل قطاع.

منح دراسية

ومن جانبها، نوهت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بالوزارة، إلى  ترشيح 121 من العاملين بوزارة الصحة والسكان لمنح دراسية لدراسة الماجستير ودورات تدريبية، بالخارج لتنمية المهارات والقدرات المعرفية والمهنية لهم وذلك بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي، والخارجية، مشيرة إلى أنه يتم نشر الاعلان عن المنح الدراسية والدورات التدريبية بالخارج على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان www.mohp.gov.eg وعلى جميع  قطاعات الوزارة، موضحة أن الاختيار والترشيح يتم عن طريق عرض أوراق المتقدمين على لجنة مشكلة من قبل وزير الصحة، للدراسة والبت وإجراء المقابلات الشخصية.

الصحة أعضاء المهن الطبية الخدمات الصحية التدريب والبحوث رفع كفاءة العاملين الخدمة الصحية

مواد متعلقة

"الصحة": فحص وتوعية 46 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

هيئة الدواء: يوم علمى لمناقشة أحدث طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية

الرعاية الصحية يتفقد "مجمع السويس الطبى" و"وحدة طب أسرة أكتوبر" بالسويس

الاعتماد والرقابة الصحية تعلن اعتماد 279 منشأة صحية وتنفيذ 1122 زيارة رقابية

«الصحة» تنظم دورات تدريبية بـ«الكنيسة الأرثوذكسية» لدعم الصحة النفسية

الدواء: ورشة عمل حول قرار إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة

الصحة: شبكة إلكترونية متطورة تربط جميع الجهات التابعة للوزارة بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيرها على الأطفال والحوامل

الأكثر قراءة

مصدر: زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا تمثل القيمة الحقيقية لتكلفة الإنتاج

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024.. بداية من الساعة 11 صباحًا

منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. معلومات عن منتخب موزمبيق

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

تايمز أوف إسرائيل: الحرب على غزة زاد من معاناة الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟