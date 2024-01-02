"الصحة": فحص وتوعية 46 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

عبد الغفار: 21 مليون سيدة تلقوا الخدمة لأول مرة ضمن مبادرة صحة المرأة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن انجازات مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، معلنًا عن فحص وتقديم التوعية لـ 45 مليونًا و867 ألفًا و905 امرأة، منذ إطلاق المبادرة مطلع يوليو عام 2019، وحتى 30 ديسمبر الماضى.

وأشار لـ "الدستور" إلى أنه بلغ عدد السيدات اللاتي تلقين الخدمة لاول مرة 21362374، كما بلغت عدد الزيارات الدورية 14241556، بينما بلغت عدد الزيارات العارضة 10263973، لافتًا إلى أنه بلغ عدد حالات الفحص المتقدم بالمستشفيات 604957، كما عدد الحالات التي قامت بعمل الأشعة 340137، وبلغ عدد الحالات اللاتي قامت بسحب عينة 35853.

خدمات الفحص والتوعية للسيدات

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عامًا، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، داعيًا السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال المبادرة المستدامة.

وأوضح "عبدالغفار"، أن المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

أحدث البروتوكولات العالمية

وأفاد بأن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالمجان، موضحا أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأضاف عبد الغفار، أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.

البرامج التدريبية

وقال إنه تم توفير البرامج التدريبية بشكل مستمر، حيث تم تدريب 26 ألفًا و676 من الفرق الطبية شملت (الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة)، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لمدخلي البيانات والإداريين وإعادة تلك البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

يذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تقدم في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كل المبادرات إلكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بجميع المبادرات، في إطار الحرص على التوعية والاهتمام بالصحة العامة