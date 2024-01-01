هيئة الدواء: يوم علمي لمناقشة أحدث طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تنظيم يوم علمي مجاني للصيادلة والعاملين بها بمحافظة الأقصر؛ لمناقشة أحدث طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأهمية دور صيدلي المجتمع في الحد من انتشار سوء استخدام المضادات الحيوية، كما يتطرق البرنامج التدريبي إلى توضيح آلية مواجهة الغش التجاري، وكيفية منع حدوثها، وطرق الإبلاغ عنها.

يأتي البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المقرر انعقادها بمختلف المحافظات داخل جمهورية مصر العربية، لافته إلى أن موعد انعقاد البرنامج التدريبي يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024.

وأشارت إلى البرنامج التدريبي مقدم للصيادلة أصحاب الصيدليات والعاملين بالصيدليات العامة بالأقصر، لافته إلى أنه يبدأ البرنامج التدريبي من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، حيث أن آخر موعد للتسجيل للتدريب يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير الجاري.

قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول قرار إصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة رقم 388 لسنة 2023، والتى تهدف إلى التعريف بالدليل التنظيمي لآليات تطبيق قرار رئيس هيئة الدواء المصرية ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٣، والخاص بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات المبتكرة.

وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 بمقر هيئة الدواء المصرية بـالمنصورية، وعبر أحدى المنصات الإلكترونية.

ورشة العمل

وأضافت أن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية، حيث تبدأ الورشة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الإثنين الموافق 15 يناير 2024.

ويحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

تكريم العاملين المتميزين بهيئة الدواء

وكرم الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مجموعة من العاملين المتميزين بالإدارات المختلفة، وذلك بمقر الهيئة بالمنصورية، في حضور قيادات الهيئة.

وخلال كلمته، أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بتواجده وسط أبنائه المتميزين، مضيفًا أن التكريم يأتي في سياق تطلع الهيئة نحو استمرار تشجيع التميز والمنافسة الإيجابية بين العاملين.