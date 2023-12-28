الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي الخاص برفع كفاءة العاملين في سلاسل الإمداد والتصنيع الدوائي

دورة تدريبية
دورة تدريبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات  البرنامج التدريبي الخاص برفع كفاءة العاملين في سلاسل الإمداد والتصنيع الدوائي، والذي نظمته بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات بمصر.

وقالت إنه خلال البرنامج تم إلقاء نظرة عامة على دور إدارة الإمدادات في صناعة المستحضرات الطبية، ودورها في رفع كفاءة عملية الإنتاج والخدمات ذات الصلة، وتم خلال الدورة أيضًا استعراض تاريخ صناعة المستحضرات الطبية، ومراحل تطور الصناعة، وما وصلت إليه من تطور وسرعة إنتاجه ووصوله لسوق الدواء بجودة وفاعلية عالية.

هيئة الدواء المصرية: 94% نسبة الاكتفاء الذاتي

جاء ذلك  في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الكوادر من العاملين بالهيئة لمواكبة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي، وتماشيًا مع أحدث معايير  كفاءة الأداء الدولية.

 أنظمة اليقظة الدوائية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية حول أنظمة اليقظة الدوائية بشركات الأدوية والتفتيش عليها.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل وتمكين مسئولي اليقظة بشركات الأدوية للإلمام التام بأنظمة اليقظة الدوائية وتطبيقاتها داخل الشركات وكذلك قواعد تقييمها بطريقة عملية، وشرح آليات استيفاء ملفات أنظمة اليقظة المقدمة لهيئة الدواء المصرية ومعايير التقديم المطلوبة لكل ملف ليتم قبوله من قبل إدارة اليقظة مع توضيح أهم الملاحظات التي قد تؤدي إلى رفض الملف، كما يسلط الضوء على آلية التفتيش على تطبيق نظام اليقظة داخل الشركة.

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هيئة الدواء تعلن عن دليل البرامج التدريبية لشهر يناير 2024


وقالت إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 ولمدة 3 أيام متتالية بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، والدورة التدريبية مقدمة لممثلي اليقظة الدوائية وكذلك مسؤولي الجودة بشركات الأدوية.

وأشارت إلى أن الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، حيث أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للدورة يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

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الدواء البرنامج التدريبي سلاسل الإمداد التصنيع الدوائي صناعة المستحضرات الطبية

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