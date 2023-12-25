الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هيئة الدواء المصرية: 94% نسبة الاكتفاء الذاتي

صورة أرشفية
صورة أرشفية

 قال الدكتور حمادة الشريف، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن صناعة الدواء في مصر قديمة وبدأت منذ ثلاثينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توجه قوي لأحداث طفرة في التصنيع الدواء، وهذا أدى لزيادة خطوط الإنتاج بنسبة تقارب الـ60% خلال 9 سنوات فقط 

ولفت "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن مصر استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الأدوية بنسبة 94%، ويتم استيراد 6% من الدواء فقط،وهذا يعزز الأمن الدوائي المصري، ويساهم في فتح أسواق لتصدير الدواء، في إطار السعي نحو تحقيق هدف مصر الكبير المتمثل في تصدير بـ100 مليار دولار

وتابع أن مصر قادرة على التحويل لمصنع كبير لإفريقي في مجال الدواء،وخلال الفترة الأخيرة تم التوقيع مع عدد من الدول الإفريقية على تصدير الدواء.

هيئة الدواء المصرية الدواء المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية صناعة الدواء بالورقة والقلم ten

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