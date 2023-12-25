هانى محمود لـ"مساء dmc": جميع مؤسسات الدولة شاركت فى إنشاء قاعدة البيانات وهى الأكبر فى إفريقيا

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، إن إنشاء العاصمة الإدارية في هذا الوقت لا يوصف سوى بـ"القياسي".

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أن جزءا كبيرا من الأجهزة الحكومية شارك في إنشاء العاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية كانت تحديا كبيرا للدولة المصرية، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة شاركت في إنشاء قاعدة البيانات، وهي الأكبر في إفريقيا.

نوه مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، أن الدولة لديها قواعد بيانات كاملة للحكومة محفوظة على أحدث الأجهزة في العاصمة الإدارية، مشيرًا أن ذلك يخدم المواطن بشكل كبير.