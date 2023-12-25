أحمد موسى على ارتفاع أسعار الذهب: "زمان الناس كانت بتهادى بعض بيه"

علق الإعلامي أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، على الارتفاع الكبير في سوق أسعار الذهب.

وقال، إن الارتفاع في أسعار الذهب غير مسبوق قائلًا:" محصلتش قبل كده.. زمان الناس كانت بتهادي بعض بيه".

ونوه أحمد موسي إلى أن أسعار الذهب قد ترتفع بحلول عام 2024، مؤكدًا أن الجنيه الذهب تخطي حاجز الـ25 ألف جنيه مصري، ومن المقرر أن يرتفع في الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم الإثنين:

سجل سعر الذهب اليوم، وفقًا لآخر تحديث:عيار 24 يسجل 3571 جنيهًا، عيار 21 يسجل 3125 جنيهًا، عيار 18 يسجل 2679 جنيهًا، عيار 14 يسجل 2083 جنيهًا، الجنيه الذهب 25000 جنيه.