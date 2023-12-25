الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تهنئة محمد صلاح برأس السنة.. أحمد موسى: "ربنا يحمي فخر بلدنا"

محمد صلاح
محمد صلاح

علق الإعلامي أحمد موسي، خلال تقديمة برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، على تهنئة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، والذي هنئ فيها الجميع بأعياد الميلاد.

أشار محمد صلاح خلال التهنئة الخاصة بالكريسماس، بضرورة عدم نسيان أطفال غزة وأن لا نتعود علي المشهد ومعاناة الضحايا والأبرياء في الحرب الغاشمة علي قطاع غزة.

وقال موسى: محمد صلاح فخر مصر والعالم، مشيرًا أن نجم منتخب مصر لا يتحدث في السياسية، قائلًا:" ربنا يحمي صلاح فخر بلدنا".

وأضاف، أن محمد صلاح أيقونة عالمية، مطالبًا من الجميع أن يدعم محمد صلاح وأن يساندوه، من أجل رفع أسم مصر عاليًا في كل المحافل الدولية.

تهنئة محمد صلاح أحمد موسى محمد صلاح على مسئوليتي فضائية صدى البلد

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