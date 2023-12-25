"هيسجل أرقامًا قياسية".. رئيس شعبة الذهب والمجوهرات يكشف أسباب الزيادة

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن حرب غزة والبنك الفيدرالي الأمريكي من خلال تثبيته للفائدة، ساهم بشكل كبير في رفع أسعار الذهب عالميًا.

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الكثير من المستثمرين توجهوا للاستثمار في الذهب بسبب عدم استقرار الاقتصاد العالمي.

وأشار رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إلى أن الذهب قد يسجل أرقاما قياسية كبيرة بحلول عام 2024، مؤكدًا أن القوة الشرائية التي حدثت في الأونة الأخيرة السبب في الارتفاع المبالغ فيه.