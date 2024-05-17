1000 غرفة فندقية جديدة بمرسى علم لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين

أضيف اليوم إلى مدينة مرسى علم 1000 غرفة فندقية جديده التى افتتاحهم اليوم الخبير السياحي كامل ابو على بحضور اللواء حازم خليل رئيس مجلس مدينة مرسى علم لتزيد من حجم الطاقة الفندقية لمدينة مرسي علم لجذب المزيد من السائحين.

وأكد الخبير السياحي كامل ابو على الحائز على جائزة افضل قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2024، بأن مقصد مرسى علم من أهم المقاصد السياحية الواعدة داخل مصر السياحية موضحا أن هذا الاستثمار يتماشى مع سياسة الدولة المصرية في إضافة أكبر عدد من الغرف الفندقية للوصول لحلم الدولة بزيادة عدد السائحين لـ30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب لتحقيقة زيادة في أعداد الغرف الفندقية.

وأوضح أبو علي، أن الهدف من وراء ضخ استثمارات جديدة بمدينة مرسى علم هو جعلها مقصد سياحي مميز أمام السائحين من كافة جنسيات العالم وبالأخص السوق الإيطالي والألماني والبولندي والتشيكي.

وقد حصدت مدينة مرسى علم خلال العام الماضي على نحو مليون سائح، وتأتي الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي من أبرز محاورها تحسين مناخ الاستثمار السياحي وخاصة الاستثمار الفندقي بما يساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها واستقبال أكبر عدد من السائحين.

وتصدر وزارة السياحة والآثار قرارات بتراخيص المنشأة فندقية جديدة بالمحافظات السياحية، وتشجع على ضخ غرف فندقية جديدة لاستيعاب السائحين، وخاصة أن ضخ أي استثمارات جديدة يتيح العديد من فرص العمل وتشغيل الشباب هو ما يؤدي بدوره لرفع المستوى الاقتصادي والتنمية المجتمعية مما يحقق التنمية المستدامة التي تتضمنها رؤية مصر 2030.

كما أن القطاع السياحي يشغل معه العديد من الصناعات الأخرى التى تعتمد على القطاع، وأن أي تقدم للقطاع ينعش معه الصناعات الأخرى، وقد حقق القطاع السياحي العام الماضي نحو 14.9 مليون سائح ومن المقرر أن يصل بنهاية العام الجاري إلى 18 مليون سائح.