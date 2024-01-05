الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تعلن انخفاض معدل الزيادة السكانية خلال العام الماضي بنسبة 8%

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة، 8% عن عام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال أخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد سكان جمهورية مصر العربية -بالداخل- في الأول من يناير 2024 بلغ 105 ملايين و858 ألف نسمة، وذلك وفقًا للساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

انخفاض عدد المواليد

وأشار «عبدالغفار» إلى أن عدد المواليد خلال عام 2023، بلغ 2 مليون و44 ألف مولود، بمعدل انخفاض بلغ 149 ألف مولود، مقارنة بعام 2022 والذي بلغ عدد المواليد خلاله إلى 2 مليون و193 ألف مولود، وذلك وفقًا للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

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وأضاف «عبدالغفار» أنه وفقا للإحصائيات المشار إليها فإن أعداد المواليد يوميا في عام 2023 بلغت 5 آلاف و599 مولود يوميا، بمعدل 233 مولودا في الساعة، مشيرا إلى أن محافظات (أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر) سجلت أعلى معدلات للمواليد، فيما سجلت محافظات (بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والسويس، والغربية) أقل معدلات للمواليد.

وفى سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 2 مليون و734 ألفا و298 مواطنا بمستشفيات الأمراض الصدرية التابعة للوزارة على مستوي محافظات الجمهورية، ضمن حملة"100 يوم صحة"، وذلك خلال العام الماضي 2023.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المواطنين علي حقهم في خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوي في جميع المستشفيات التابعة للوزاره.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية المقدمة تضمنت 2 مليون و224 ألفا و275 خدمة قدمت بالعيادات الخارجية المجانية والإقتصادية وأقسام الطوارئ بمستشفيات الأمراض الصدرية.

 

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