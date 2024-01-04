الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: تقديم الخدمات العلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية ل2.7 مليون مواطن خلال 2023

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 2 مليون و734 ألفا و298 مواطنا بمستشفيات الأمراض الصدرية التابعة للوزارة على مستوي محافظات الجمهورية، ضمن حملة"100 يوم صحة"، وذلك خلال العام الماضي 2023.

يأتي ذلك ضمن إجراءات وزارة الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المواطنين علي حقهم في خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوي في جميع المستشفيات التابعة للوزارة.

الصحة: تدريب 90 ألفا و867 من أعضاء المهن الطبية لرفع كفاءتهم خلال 2023

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية المقدمة تضمنت 2 مليون و224 ألفا و275 خدمة قدمت بالعيادات الخارجية المجانية والإقتصادية وأقسام الطوارئ بمستشفيات الأمراض الصدرية.

الرعاية الطبية

كما تم تقديم الرعاية الطبية ل 67 ألفا و699 مواطنا بالأقسام الداخلية المجانية والاقتصادية والرعايات المركزة، كما تم تقديم خدمة الأشعة ل401 الف و579 حالة، منها (267 الف أشعة عادية، و114 ألفا و481 أشعة مقطعية، و20 الف و98 أشعة تلفزيونية).

ولفت " عبدالغفار " إلي إجراء 5 ألاف جراحة صدر، بينهم 4 ألاف و222 جراحات صغرى، و581 جراحة متوسطة، و197 جراحة ذات مهارة فائقة، كما تم عمل منظار ل ألفا و350 مواطنا، بينهم 996 منظار شعبي، و354 منظار صدري، مشيرًا الى إنشاء قاعدة بيانات لمرضى الإلتهاب الرئوى الذين يتم حجزهم بمستشفيات الأمراض الصدرية لتلقى الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

txt

الصحة: تدريب 90 ألفا و867 من أعضاء المهن الطبية لرفع كفاءتهم خلال 2023

البرنامج القومى لمكافحة الدرن

ومن جانبه ذكر الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، انه فى إطار خطة البرنامج القومى لمكافحة الدرن للكشف عن مرض الدرن الكامن بين مرضى الغسيل الكلوى فقد واصلت الحملة عملها بفحص أكثر من 24 ألفا من المواطنين، بعدد 251 مركز غسيل كلوى في 19 محافظة، وهى "أسيوط، والشرقية، والاسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، والبحيرة، والاسماعيلية، والمنيا، والدقهلية، والقليوبية، ودمياط، والمنيا، والسويس، والجيزة، وقنا، وبنى سويف"، كما تم البدء فى الإعداد لإدراج مراكز الغسيل الكلوى بمحافظات شمال سيناء والفيوم وأسوان والأقصر، بالاضافة إلي عمل تثقيف صحى لهؤلاء المرضى والعاملين بأقسام الغسيل الكلوى لرفع الوعي بطرق الوقاية والعلاج للمرض.

وقال " أمين " إنه تم مناظرة 7 ألاف و73 حالة بمستشفيات الأمراض الصدرية بإستخدام تقنية "التشخيص عن بعد " ب 13 مستشفي للأمراض الصدرية وهي مستشفي صدر (المرج، المعمورة، طنطا، المنصورة، بهوت، بورسعيد، المنيا، أسيوط، منوف، كفر الشيخ، ومستشفي صدر دمنهور بالاضافة الى مستشفى صدر منوف وكفرالشيخ).

الصحة 100 يوم صحة الخدمات العلاجية مستشفيات الأمراض الصدرية الغسيل الكلوي جراحة متوسطة

مواد متعلقة

المقترحات المقدمة بشأن مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة

الرعاية الصحية تؤكد اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وامتداد التأمين الصحى الشامل تدريجيًا للمصريين

الصحة: تقديم 20 ألفًا و388 خدمة طبية مجانية بـ24 مركزًا ومستشفى متخصصًا للصحة النفسية خلال 2023

الصحة: تدريب 90 ألفا و867 من أعضاء المهن الطبية لرفع كفاءتهم خلال 2023

"الصحة": فحص وتوعية 46 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

هيئة الدواء: يوم علمى لمناقشة أحدث طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية

الرعاية الصحية يتفقد "مجمع السويس الطبى" و"وحدة طب أسرة أكتوبر" بالسويس

الاعتماد والرقابة الصحية تعلن اعتماد 279 منشأة صحية وتنفيذ 1122 زيارة رقابية

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

وفاة وكيل النائب العام أيمن شاهين فى حادث سير بمدينة نصر

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024

"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

دحلان: قابلت السنوار فى مصر والخلاف مع فتح أكبر خطأ لحماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار

مندوب فلسطين يبعث برسائل لمسئولين أمميين حول استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية