الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة، عن إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، تزيد من فرص تيسير حصول المنتفعين على الخدمة الصحية.

وأشار إلى أن أبرز الخدمات الجديدة تشمل؛ خدمة الإطلاع على الملفات الطبية الخاصة بالمنتفعين عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بهيئة الرعاية الصحية بطريقة سرية ومؤمنة بالكامل، وذلك إضافة إلى تشغيل خدمات الحجز للمنتفعين للكشف داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة عبر رسائل تطبيق الواتساب والبوابة الإلكترونية للهيئة.

وأعلن عن بدء تفعيل الكارت الموحد للمواطن وذلك في وحدتيّ طب أسرة الكويت والحي الإماراتي التابعين لهيئة الرعاية في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، لافتًا إلى أن استخراج الكارت الحكومي الموحد ببورسعيد يأتي اتساقًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات للتيسير على المواطنين فى حصولهم على كل الخدمات.

كارت الخدمات الحكومية

يذكر أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يتم في محافظة بورسعيد؛ كتجربة استرشادية بهدف توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، وسيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعًا.

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ويمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي والتي تهدف إلى القضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذًا لأحد مواد قانون التأمين الصحى الشامل بإصدار كارت رقمي للمستفيدين؛ حيث يستهدف الكارت توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد الأمر الذي يسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.

خدمات التأمين الصحي الشامل

كما سيتم تفعيل خدمات التأمين الصحي الشامل من خلال الكارت الحومي الموحد، حيث يمكن المواطنين من الحجز بكافة الطرق العادية المتبعة حاليًا والتي تشمل مكالمة مركز الاتصال، أو الذهاب إلى الوحدة الصحية وغيرها، وعند ذهاب المواطن لتلقى خدمات التأمين الصحي الشامل لابد من التحقق عن طريق الكارت والتأكد من بصمة المواطن ومن ثم تلقى الخدمة المطلوبة.

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والكارت الموحد الذكي هو كارت مسبق الدفع يتم استخدامه في خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل وخدمات المدفوعات الحكومية، وتطبيق المنظومة الإلكترونية الموحدة في محافظة بورسعيد، استغرق عدد من السنوات ووراءه مجهود كبير من أجل خدمة المواطن في المقام الأول، حيث يهدف الكارت الموحد لتأمين خدمات المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وسيكون لكل فرد يحمل بطاقة رقم قومي كارت خاص به.

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