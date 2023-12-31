الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تعلن عن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بمحافظات التأمين الصحي الشامل

مستشفى أبو خليفة
مستشفى أبو خليفة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، خلال فترة الاحتفالات واستقبال العام الجديد.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها وكذلك وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك بمحافظات تطبيق  منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).

الرعاية الصحية يلتقى محافظ بورسعيد لمتابعة مؤشرات منظومة التأمين الصحى الشامل

وأشار بيان الهيئة، إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ، بالمقر الرئيسي للهيئة، بالقاهرة، برئاسة السيد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وذلك على مدار الساعة، وتضم كافة الإدارات المعنية، مع التأكيد على المتابعة اللحظية مع اللجان الفرعية بمقرات أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للتعامل فور حدوث أى أزمة.

فرق للانتشار السريع

وتابع بيان الهيئة، تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.

فيما تم متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأى اخطارات بالطوارئ، كما تم التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

غرفة عمليات وزارة الصحة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الاسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقًا للمعدلات العالمية.

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ونوه إلى استمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، واستمرار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات فى تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفالات. 

وأردف: تم تشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت، لافتة إلى تكثيف المرور على كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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الرعاية الصحية احتفالات عيد الميلاد المجيد التأمين الصحي الشامل المنشآت الصحية الأدوية لجنة الأزمات والطوارئ

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