زاد البحث خلال الساعات الماضية، عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيرها على الأطفال والحوامل، عبر محركات البحث العالمية، خاصة وأن المتحور الجديد JN.1 ظهر فى مصر، وهو ما أكدته وزارة الصحة والسكان بإعلانها إصابة حالتين بالمتحور الجديد.

أعراض كورونا الجديد



أكد خبراء الصحة، أن المتحور الجديد أعراضه بسيطة ويصعب التمييز بالفحص الإكلينيكي بينه وبين دور البرد العادي، ويمكن علاجه بالسوائل في المنزل، وخافض الحرارة حال كانت الأعراض بسيطة.

وبدورها قالت وزارة الصحة والسكان، إن أعراض المتحور الجديد، تشمل؛ الحمى والسعال والإعياء،واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

تأثير متحور كورونا على الأطفال

تعد فئة الأطفال، خاصةً الرضع وحديثى الولادة، من الفئات الأكثر تعرضًا لمضاعفات فيروس كورونا، حيث إنهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى.

وتسبب كورونا للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

تأثير المتحور الجديد على الحوامل

تؤثر متحورات كورونا أيضًا على الحوامل بشكل كبير حيث إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمر إلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد



كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.