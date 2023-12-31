هل متحور كورونا الجديد يسبب الوفاة؟.. أستاذ أمراض صدرية يُجيب

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إنه لا يوجد علاج نوعي محدد لمتحور كورونا الجديد، مشيرًا إلى وجود 3 مضادات للفيروس تم تصميمها لعلاج كورونا.

وأضاف سالم خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "لدينا أدوية كافية للقضاء على الفيروس لكن لا يوصى بها إلا في الحالات المتوسطة والشديدة، وأغلب حالات الإصابة بالمتحور الجديد من خفيفة إلى متوسطة ولا تستدعي علاجًا نوعيًا إنما فقط العلاج المعتاد"، مشيرًا إلى أن هناك دواءً مخصصًا لعلاج الإنفلونزا الموسمية.

وشدد على ضرورة المبادرة بالكشف إذا شعر الشخص بألم في منطقة الصدر، مضيفًا: "إذا استمر الألم لمدة يومين يجب مراجعة الطبيب المختص عن طريق الكشف وليس الهاتف المحمول؛ لأن الطبيب لا يستطيع تقييم الحالة دون الكشف".

واستكمل: "الكورونا المتوحشة التي ظهرت من قبل كانت مرضًا قاتلًا ونسبة الوفيات تتراوح ما بين 5% إلى 7% ووصلت في أمريكا إلى 12% لكن المتحور الجديد ليس بهذه الشراسة".