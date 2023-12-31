الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل متحور كورونا الجديد يسبب الوفاة؟.. أستاذ أمراض صدرية يُجيب

جريدة الدستور

قال الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إنه لا يوجد علاج نوعي محدد لمتحور كورونا الجديد، مشيرًا إلى وجود 3 مضادات للفيروس تم تصميمها لعلاج كورونا.

وأضاف سالم خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "لدينا أدوية كافية للقضاء على الفيروس لكن لا يوصى بها إلا في الحالات المتوسطة والشديدة، وأغلب حالات الإصابة بالمتحور الجديد من خفيفة إلى متوسطة ولا تستدعي علاجًا نوعيًا إنما فقط العلاج المعتاد"، مشيرًا إلى أن هناك دواءً مخصصًا لعلاج الإنفلونزا الموسمية.

 وشدد على ضرورة المبادرة بالكشف إذا شعر الشخص بألم في منطقة الصدر، مضيفًا: "إذا استمر الألم لمدة يومين يجب مراجعة الطبيب المختص عن طريق الكشف وليس الهاتف المحمول؛ لأن الطبيب لا يستطيع تقييم الحالة دون الكشف".

واستكمل: "الكورونا المتوحشة التي ظهرت من قبل كانت مرضًا قاتلًا ونسبة الوفيات تتراوح ما بين 5% إلى 7% ووصلت في أمريكا إلى 12% لكن المتحور الجديد ليس بهذه الشراسة".

متحور كورونا الجديد متحور كورونا كورونا فيروس كورونا صباح الخير يا مصر دور البرد العادي

مواد متعلقة

غسل اليدين بشكل متكرر.. نصائح لحماية الأطفال من سلالة "كورونا"

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

بالأسماء.. قائمة الحراس المرشحين للانضمام إلى الزمالك فى يناير

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة