بعد ظهور أول حالتين بمصر.. تفاصيل متحور كورونا الجديد JN.1

كشف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، عن تفاصيل ظهور أول حالتين من متحور كورونا الجديد JN.1 في مصر، مشيرًا إلى أنه لا داعي للقلق ولكن علينا الحذر.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على شاشة "المحور"، إن كورونا لم ينتهِ والهدف الرئيسي إضعافه، لأن هذا الفيروس عدوى تنفسية لن تنتهي.

وذكر أن فيروس كورونا الآن يصيب الجهاز التنفسي العلوي، والمضاعفات آثارها أقل بكثير، وخطورته على الجسم أقل كثيرًا، وهو انتهى كجائحة وأصبح ضعيفًا، وهو مثير للاهتمام وليس مثيرًا للقلق.

وأشار إلى أن المتحور الجديد أعراضه بسيطة ويصعب التمييز بالفحص الإكلينيكي بينه وبين دور البرد العادي، وعلاجه بالسوائل في المنزل، وخافض الحرارة.