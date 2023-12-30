خبيرة فلك تحذر من 2024: جفاف أنهار وفيضانات وانتشار متحور كورونا (فيديو)

تحدثت رحاب منيعم، الخبيرة في علم الفلك، عن تأثير حركة الكواكب على الأحداث العالمية في عامي 2023 و2024.

وأوضحت "منيعم"، في حديثها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وسالي شاهين، على شاشة "DMC"، أن كوكب زحل، الذي يرمز إلى العقبات والصعوبات، بدأ يتحرك في عام 2023، ما أدى إلى حدوث كوارث طبيعية مثل السيول والفيضانات والجفاف في بعض المناطق، وكذلك تعطل حركة الملاحة البحرية والنهرية.

وأشارت إلى أن كوكب زحل سيتقابل مع كوكب نبتون، الذي يرمز إلى البحار والمحيطات، في عام 2024، ما سيزيد من نقص المياه وجفاف الأنهار والمحيطات في بعض الدول، وسيؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، بما في ذلك متحور كورونا الجديد، واحتمال حدوث موجة جديدة من الجائحة.