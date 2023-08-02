عالم فلك يقترح مواجهة ارتفاع درجة حرارة الأرض بإنشاء مظلة فضائية عملاقة

اقترح عالم فلك، مواجهة الموجة الحارة وارتفاع درجة حرارة الأرض عبر إنشاء مظلة فضائية عملاقة لتحجب بعض أشعة الشمس ويتم ربطها بكويكب من الفضاء ليعمل كثقل موازن لكتلة المظلة، وفقا لصحيفة اندبندنت البريطانية.

ووضع العلماء نظرية جديدة تتضمن "مظلة" فضائية عملاقة لاستخدامها كدرع شمسي لحماية الأرض من أشعة الشمس الزائدة وبالتالي المساعدة في تقليل تأثيرها على الاحتباس الحراري.

وقال إستفان زابودي ، عالم الفلك في معهد جامعة هاواي لعلم الفلك، إن درعًا شمسيًا مرتبطًا بكويكب تم التقاطه كوزن موازن يمكن تطويره إلى تصميم عملي للتخفيف من أزمة المناخ في غضون عقود.

وتاتي فكرة "المظلة الشمسية" لمنع آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري ليست جديدة، حيث أنها وردت في دراسات سابقة، إلا انها لم تكن تمثل حلا نهائيا قابلا للتنفبذ؛ بسبب المقدار الكبير من الوزن اللازم لجعل المظلة مستقرة ولا تتعرض للانهيار أو التفجير بفعل الرياح الشمسية وقوى الجاذبية وضغط الإشعاع الشمسي.

وجاءت الدراسة الجديدة لتعالج هذه المشكلة من خلال تقليل كتلة المظلة الشمسية، عبر اقتراح استخدام كويكب كثقل موازن، وهذا من شأنه تجنب الحاجة إلى إطلاق معظم كتلة الجهاز من الأرض، فمع ارتفاع درجة حرارة الأرض بسرعة ، يقوم العلماء في جميع أنحاء العالم بتطوير عدد من الطرق الجديدة للحد من آثار تغير المناخ.

وتعد أحد الأساليب المقترحة سابقًا لتقليل درجة الحرارة العالمية هو تظليل الأرض من جزء بسيط من ضوء الشمس باستخدام "مظلة" شمسية.