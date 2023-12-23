ما هو المتحور الجديد لفيروس كورونا وأعراض الإصابة به

متحور فيروس كورونا الجديد، يتسائل المواطنين عن هذا المتحور فيروس كورونا الجديد وما سببة فيروس كورونا من ألم ووجع لدى الكثيرين ممن فقدوا ذويهم وأصحابهم من هذا الفيروس الفتاك وقد انتشر هذا المتحور بشكل كبير فى منطقة اوروبا وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا

في البداية المتحور الجديد لفيروس كورونا هو الفرع الجديد لكوفيد-19 ويدعى "جيه.إن.1"، وتتشابة اعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا مع كوفيد 19 وهى هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا، بين المصابين التهاب الحلق، يليه الاحتقان والسعال. وتأتي الأعراض على النحو التالي، التهاب الحلق وسيلان الأنف ثم السعال، كذلك الإنهاك البدني وآلام وحمي أو قشعريرة بالإضافة إلى فقدان حاستي الشم والتذوق.

ما هو المتحور الجديد لفيروس كورونا؟

"JN.1" هو الاسم الذي تم اختيارة لمتحور فيروس كورونا الأساسي حيث ظهرت العديد من المتحورات للفيروس بعد انتهاء العالم من هذا الكابوس المفزع ولكن يعتبر المتحور الجديد هو الأسرع انتشارا منهم حيث أنه تسبب حتى الآن في إصابة حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من البلدان حول العالم ووصفته مراكز مكافحة الأمراض بأنه السلالة الأسرع نموًا من الفيروس، حيث تشير التقديرات إلى أنه يسبب حوالي ثلث الإصابات الجديدة.

وقد ناشدت منظمة الصحة العالمية المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة باستخدام جميع الأدوات المتاحة، على رأسها الكمامة بعد تصنيف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة.

هل المتحور الجديد لفيروس كورونا في مصر

لم تظهر حتى الآن أي إصابات للمتحور الجديد لفيروس كورونا في مصر، فقد أعلنت وزارة الصحة أنه حتى الآن لم يتم رصد إصابات بمتحور كورونا الجديد، معلنة أن المتحور الجديد لكورونا أكثر انتشارا بين المتحورات الأخرى لفيروس كورونا.