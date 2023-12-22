نتيجة متحور كورونا الجديد "JN 1".. أول حالة إصابة بشلل الأحبال الصوتية

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من تفشى متحور جديد لوباء فيروس كورونا من سلالة أوميكرون أطلق عليه JN.1.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تتابع باهتمام مدى انتشار المتحور في أنحاء العالم ومدى تأثيره على الحالات المصابة به، خاصة أن له أعراضا جديدة تظهر على المصابين به.

ونشر موقع CDC البريطاني، تقريرا عن منظمة الصحة العالمية بأنه تم الإبلاغ عن أول حالة لشلل الأحبال الصوتية بعد الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد JN.1 لدى مراهق في دراسة جديدة، وقد أبلغ العديد من البالغين عن هذه المضاعفات.

ووصف الباحثون أول حالة لشلل الأحبال الصوتية لدى الأطفال بعد الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد JN.1 في دراسة جديدة.

وخلص الأطباء والباحثون في مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن في الولايات المتحدة إلى أن الشلل كان على الأرجح نتيجة للعدوى الفيروسية، وأنه قد يكون إضافة أخرى إلى المضاعفات "الراسخة" المرتبطة بالجهاز العصبي أو الاعتلال العصبي التي لوحظت. في الأطفال والبالغين.

تم تقديم المريض، وهو شابيبلغ من العمر 15 عامًا يتمتع بصحة جيدة، إلى قسم الطوارئ بعد 13 يومًا من تشخيص عدوى متحور كورونا الجديد JN.1 مع ضيق حاد في التنفس، كان لديه تاريخ من مع مرض الربو.

وقال الباحثون إن الفحص بالمنظار كشف عن شلل في الحبل الصوتي الثنائي، والذي يشير إلى عدم حركة الحبال الصوتية الموجودة في الحنجرة.

وقالت دانييل ريني لارو، إحدى اطباء الدراسة في جامعة كاليفورنيا: "بالنظر إلى مدى شيوع هذا الفيروس بين الأطفال، فإن هذه المضاعفات المحتملة المعترف بها حديثًا يجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى أي طفل يعاني من شكوى في التنفس أو التحدث أو البلع بعد تشخيص الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا".

وأضافت لارو: "هذا مهم بشكل خاص لأن مثل هذه الشكاوى يمكن أن تعزى بسهولة إلى التشخيصات الأكثر شيوعا مثل الربو".

أثناء وجوده في المستشفى، خضع المريض لمجموعة مفصلة من الاختبارات التشخيصية، بما في ذلك فحص الدم والتصوير وتحليل السائل النخاعي والاستشارات مع طب الأنف والأذن والحنجرة وطب الأعصاب، والطب النفسي، وعلم أمراض النطق واللغة.

وعندما فشل علاج النطق في تخفيف أعراض المريض، أجرى الأطباء عملية ثقب القصبة الهوائية وهي فتحة يتم إنشاؤها جراحيًا في القصبة الهوائية لتخفيف صعوبات التنفس لدى المريض.

وأفادوا أنه ظل يعتمد على ثقب القصبة الهوائية لأكثر من 13 يوم بعد العلاج الأولي، مما يشير إلى أن هذا النوع من المضاعفات العصبية قد لا يكون مؤقتًا.

ووصف الفريق الأمر بأنه "غير عادي للغاية"، وقال إن هذا هو التقرير الأول عن مراهق يعاني من اعتلال عصبي ما بعد الفيروس، والذي يعرف أنه يسبب شلل الأحبال الصوتية، على الرغم من أن العديد من البالغين أبلغوا عن هذه المضاعفات نتيجة لـ Covid-19. عدوى.

وقال كريستوفر هارتنيك، كبير الباحثين ومدير مركز طب الأطفال في جامعة كاليفورنيا: "إن حقيقة أن الأطفال يمكن أن يكون لديهم بالفعل تأثيرات عصبية طويلة المدى من كوفيد-19 هو أمر من المهم أن يدركه مجتمع الأطفال الأوسع حتى يتمكن من علاج أطفالنا بشكل جيد".

