أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كشفت وزارة الصحة أن المتحور الجديد لم يتم اكتشافه في مصر حتى الآن، وطبقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بلغت نسبة انتشار المتحور 2.86.BA وسلالاته المنحدرة، بما في ذلك 1.JN، نحو 37% من إجمالي العينات المبلغة على مستوى العالم، في حين كانت أكثر من نصفها من المتحور الجديد.

أعراض متحور كورونا الجديد

كشفت منظمة الصحة عن أعراض متحور كورونا الجديد، ومنها الحمى والسعال والإعياء ،واحتقان وسيلان الأنف ، والاسهال والصداع ، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات ، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة ، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

تأثير المتحور الجديد على الحوامل

تشكل متحورات كورونا خطرًا على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل أو اللاتي حملن مؤخرًا معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

سلاسل متحورات كورونا

يعتقد أن المتحور 1.JN ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023.

ومن أشهر متحورات كورونا إيريس، المعروف علميًا باسم EG.5.1، وأوميكرون ، وبي ايه 2 .

ومن أشهر متحورات كورونا إيريس، المعروف علميًا باسم EG.5.1، وأوميكرون ، وبي ايه 2 .

أفضل طرق الوقاية

يجب الحرص على تعقيم وغسيل اليدين والملابس باستمرار ، والتطهير المستمر للأسطح و الأيدي، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية فمن الأفضل عدم المشاركة في التجمعات إذا كنت مريضًا، وتجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم ،واستخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة ، مثل الزنك وفيتامين سي، والحديد واوميجا 3.