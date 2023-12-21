متحور كورونا الجديد JN.1 يثير الفزع.. ما هى السلالات التى سبقته؟

لم يستفق العالم بعد مما أحدثته جائحة فيروس كورونا، والتي غزت الدول منذ العام 2019 وانتشرت بشكل كبير وخلّفت إصابات ووفيات، وبمجرد هدوء حدة الفيروس بدأت متحوراته في الانتشار.

متحور كورونا الجديد JN.1

ومنذ ذلك التاريخ، لا يمر شهر حتى يظهر متحور جديد لفيروس كورونا، تحذر منه منظمة الصحة العالمية لكونه أحد المتحورات التي قد تصبح جائحة حقيقية تجتاح العالم وتشل حركته مثلما فعلت كورونا.

الصحة العالمية تحذر من متحور JN.1

واتساقًا مع ذلك، كشفت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، عن تفشى متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم JN.1، موضحة أنه نظرًا لسرعة انتشار المتحور JN.1 فإن منظمة الصحة العالمية تصنفه على أنه متحوّرٌ منفصل مثير للاهتمام ناتج عن السلالة الأم BA.2.86

ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد متحور JN.1 من عبء الأمراض التنفسية فى العديد من البلدان، وتنصح منظمة الصحة العالمية الأشخاص باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة.

وهو الفيروس المسبب لمرض كورونا، ومرض كورونا ليس هو المرض التنفسي الوحيد المنتشر، فالإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها أمراض آخذة في الانتشار.

ولم يكن ذلك هو المتحور الأول أو الوحيد لفيروس كورونا فقد سبقه على مدار السنوات الماضية عدة متحورات، ما بين الشديدة والمتوسط في درجة انتشارها. ويرصد «الدستور» أبرز تلك المتحورات التي سبقت متحور JN.1 في الظهور.

أوميكرون

كان أعنف متحورات كورونا، وظهر أولًا في جنوب إفريقيا خلال نوفمبر العام 2021، ثم بدأ رحلة الانتشار في العديد من دول العالم، منها أستراليا والنمسا وبلجيكا وبوتسوانا وكندا والدنمارك وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ وإسرائيل وإيطاليا وهولندا والبرتغال واسكتلندا.

كراكن

ثم بدأ يظهر متحور كراكن، وهو مزيج من الكورونا والأوميكرون، وله اسم علمي "إكس بي بي 1.5"، واسم آخر دارج وهو أوميكرون الشبح، حيث كان فيه من خصائص متحور دلتا الذي سارع في الانتشار كأحد متحورات فيروس كورونا.

دلتا

ومن الهند خرج متحور دلتا ليثير القلق حول العالم، حسب ما وصفته منظمة الصحة العالمية وقتها، إذ تم تصنيفه بأنه نوع سريع الانتشار، وذلك بسبب سرعة انتشاره في 100 دولة ليكون أكثر المتحورات هيمنة في العالم.

E.G

وأثناء انتشار كورونا في دول العالم، ظهر متحور E.G ليثير القلق في أمريكا وبريطانيا تحديدًا، وخلال ذلك الوقت كان يمثل هذا المتحور النسبة الأكبر من الإصابات، وكانت أعراضه مثل أعراض كورونا بالضبط.

إيوتا

وفي مارس 2021 ظهر متحور آخر لفيروس كورونا، وتحديدًا من مدينة نيويورك، وانتشر في 43 دولة حول العالم، ومثل 6% من حجم الانتشار، حيث إنه كان يحتوي على عدة طفرات من كورونا.

مو

وشهدت كولومبيا انتشار المتحور "مو" خلال يناير 2021، ووصفته وقتها منظمة الصحة العالمية بأنه متحور مثير للاهتمام، بسبب انتشاره فيما يقرب من 39 دولة حول العالم مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا.

ووقتها قالت الصحة العالمية في بيان: «على الرغم من أن المتحور يمثل أقل من 0.1% من جميع حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم التي تخضع للتسلسل الجيني، إلا أنه يمثل 39% من الحالات المتسلسلة في كولومبيا و13% في الإكوادور، ويتزايد انتشاره في هذه المناطق».

غاما

وانطلق من البرازيل متحور غاما الذي أقرته منظمة الصحة العالمية كأحد متحورات كورونا في منتصف العام 2021، وذلك بسبب سفر أربع] أشخاص من اليابان إلى البرازيل، ومنها انتشر في 74 دولة حول العالم، و30 ولاية أمريكية وفق مركز السيطرة على الأمراض.