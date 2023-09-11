بالتزامن مع قرب بداية الدراسة.. "الصحة" تكشف آخر تطورات متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تفاصيل وضع متحور كورونا الجديد في مصر، بالتزامن مع قرب بداية الدراسة، موضحا أن عملية الترصد الوبائي ما زالت مستمرة.

فيروس كورونا



وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية"، اليوم الإثنين، إن درجة الخطورة الصحية للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا منخفضة، ومن ثم فإنهم يتعاملون مع متحور كورونا الجديد على أنه فيروس يصيب الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا، مؤكدا أن كل المعلومات المتعلقة بالمتحور الجديد يتم إعلانها، ولا يوجد إخفاء لأي معلومات.

وأكد أن هناك استعدادًا من قبل الوزارة وأن الأمور مستقرة، وأن منظمة الصحة العالمة أكدت أن درجة الخطورة الصحية من المتحور الجديد منخفضة، موضحا أن التعامل مع الفيروس أو المتحور الجديد لـ كورونا يتم مثل البرد العادي.

وواصل: "التعتيم يضر الحالة الصحية.. ونتعامل بكل شفافية ووضوح ومنهجية مجتمعية، ولا نسير كوزارة وراء صفحات التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن ما ينشر على السوشيال ميديا غير صحيح.



كان قد نصح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بأهمية ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وعند المعاناة من التهاب تنفسي أو أمراض البرد، مشددا على أهمية رفع قدرة الجهاز المناعي من خلال الأغذية الصحية السليمة، محذراً من المضادات الحيوية.

وأكد أنها لا تصرف إلا بتوجيهات الطبيب، لأن أضرارها قوية حال الحصول عليها عن طريق الخطأ، وهناك تحذير من منظمة الصحة العالمية بأن هناك 50 مليون شخص حول العالم مهددين بالوفاة بسبب المضادات الحيوية.

