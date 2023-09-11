الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بالتزامن مع قرب بداية الدراسة.. "الصحة" تكشف آخر تطورات متحور كورونا الجديد

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تفاصيل وضع متحور كورونا الجديد في مصر، بالتزامن مع قرب بداية الدراسة، موضحا أن عملية الترصد الوبائي ما زالت مستمرة. 

فيروس كورونا


وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية"، اليوم الإثنين، إن درجة الخطورة الصحية للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا منخفضة، ومن ثم فإنهم يتعاملون مع متحور كورونا الجديد على أنه فيروس يصيب الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا، مؤكدا أن كل المعلومات المتعلقة بالمتحور الجديد يتم إعلانها، ولا يوجد إخفاء لأي معلومات.

 

وأكد أن هناك استعدادًا من قبل الوزارة وأن الأمور مستقرة، وأن منظمة الصحة العالمة أكدت أن درجة الخطورة الصحية من المتحور الجديد منخفضة، موضحا أن التعامل مع الفيروس أو المتحور الجديد لـ كورونا يتم مثل البرد العادي.

 

وواصل: "التعتيم يضر الحالة الصحية.. ونتعامل بكل شفافية ووضوح ومنهجية مجتمعية، ولا نسير كوزارة وراء صفحات التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن ما ينشر على السوشيال ميديا غير صحيح.
 

كان قد نصح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بأهمية ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وعند المعاناة من التهاب تنفسي أو أمراض البرد، مشددا على أهمية رفع قدرة الجهاز المناعي من  خلال الأغذية الصحية السليمة، محذراً من المضادات الحيوية.

 

وأكد أنها لا تصرف إلا بتوجيهات الطبيب، لأن أضرارها قوية حال الحصول عليها عن طريق الخطأ، وهناك تحذير من منظمة الصحة العالمية بأن هناك 50 مليون شخص حول العالم مهددين بالوفاة بسبب المضادات الحيوية.
 

فيروس كورونا كورونا كورونا الجديد في مصر متحور كورونا متحور كورونا الجديد

الأكثر قراءة

أبرزها تسكين المعلمين الجدد وحظر العقاب البدنى.. 32 تنبيهًا للمديريات بشأن العام الجديد

تأثرًا بالعاصفة دانيال.. "الأرصاد" تحذر من حالة الطقس (فيديو)

"التعليم" تحظر النقاب بالمدارس.. وغطاء الشعر "اختيارى"

عاجل .. سبب زلزال المغرب.. عالم الجيولوجيا العراقى يفجر مفاجأة ويحذر من شهر أكتوبر

عاجل ..انفصال سيناء وانقسام إفريقيا.. البحوث الفلكية تتحدث عن ظاهرة جيولوجية محتملة

تضرب مصر اليوم.. مفاجأة وراء العاصفة دانيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم