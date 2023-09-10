الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تحذير وزارة الصحة.. أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 2023

كورونا
كورونا

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية، وهو ما نستعرض تفاصيله في السطور الآتية.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 2023

وقالت عدة مصادر صحية متداولة إن الفيروس الجديد من متحور كورونا 2023 شهد أكثر من 30 طفرة في الحمض الأميني البروتيني المرتفع مقارنة بأقرب سلف له: المتحوّر الفرعي BA.2 من "أوميكرون".

وأطلق علي هذا المتحور علميا اسم EG.5 سليل XBB، وهو حاليا المتحور المهيمن في الولايات المتحدة، ويتسبّب بنحو 20٪ من جميع حالات "كوفيد-19" المسجلة حديثًا في البلد. 

ومن أعراضه الأكثر شيوعا:

ارتفاع في درجة الحرارة

فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم

صعوبة في التنفس.

الصداع والشعور بالضيق

سيلان الأنف

السعال أو التهاب الحلق

ألم في العضلات

ومازال العلماء يبحثون عن أعراض محتملة أخرى. 

ما هي أعراض متحور كورونا الجديد 2023؟

أشارت عدة أنباء إلى أن مدى تأثر الشخص العادي بعدوى الفيروس الجديد قد تختلف تبعًا لعدد إصاباته السابقة بأحد متحورات أو أكثر، وبحالة التطعيم. 

الفئات المستهدفة بالتطعيم ضد المتحور الجديد

الفئات المستهدفة بالتطعيم ضد المتحور الجديد من كورونا فهم كبار السن والمرضى الذين يعانون من حالات طبية أساسية مثل مشاكل الرئة، والكلى، والقلب المزمنة. 

وأكدت العديد من المصادر الطبية ضرورة أن يتأكد الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من أنهم على اطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالجرعات المعززة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية.

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موقف الصحة المصرية من متحور كورونا 2023

وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة الصحة بيانا بعد رصد إصابتين جاء أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأشار البيان فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فإنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كورونا تتناقص بشكل ملحوظ.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات تدنت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن.

أعراض متحورفيروس كورونا الجديد وأعراضه 2023 المتحور المهيمن في الولايات المتحدة الفئات المستهدفة بالمتحور الجديد موقف الصحة المصرية من متحور كورنا 2023 أصدرت وزارة الصحة بيانا متحور فيروس كورونا

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