الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ فيروسات يكشف تفاصيل ظهور المتحور الجديد "بيرولا" وأعراضه

متحور بيرولا
متحور بيرولا

قال محمد فايد، أستاذ علوم الفيروسات، إن متحور "بيرولا" الجديد أحد متحورات أوميكرون، وأول حالة ظهرت كانت في الدنمارك يوم 15 أغسطس وبعدها في جنوب أفريقيا، وهو الآن يتواجد في 16دولة.

وأضاف “فايد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم وجدوا تغير في البروتين الشوكي للمتحور وشفرات متعددة وهذا يعطي عدة معطيات أنه كثير الطفرات، وكذلك عدم فاعلية اللقاحات المتاحة حاليًا، كما أنه سريع الانتشار، مؤكدًا أن الموضوع الآن يخضع للدراسة ولم يثبت أنه أشد خطورة وأكثر حدة من متحورات كورونا الماضية.

أعراض المتحور 

وأشار إلى أن الأعراض تتشابه مع أعراض البرد والإنفلونزا من كحة وصداع مستمر وارتفاع في درجات الحرارة، وتكسير في الجسم كله بالإضافة لفقدان حاستي الشم والتذوق لدى بعض الحالات.

وأكد أن كل أسبوع يظهر طفرة ومتحور جديد، مشيرًا إلى أن الحد من الانتشار يكون بالحظر والإجراءات الوقائية خاصة مع دخول المدارس. 

أستاذ علوم الفيروسات متحور بيرولا أوميكرون أعراض المتحور اللقاحات المتاحة يخضع للدراسة متحورات كورونا سريع الانتشار

مواد متعلقة

مجدي بدران: كورونا لا يستسلم وهذه الطرق الوحيدة لتقليل الطفرات

مجدي بدران يكشف أسباب عودة كورونا: هل سنعود للإغلاق؟

هل يرتبط نشاط متحورات كورونا بدرجات الحرارة؟.. متحدث الصحة يجيب

الدراسة مع متحور كورونا Eg.5.. أولياء أمور يتخذون إجراءات احترازية

عوض تاج الدين: أوضاع متحور كورونا الجديد فى مصر مطمئنة

تفاصيل جديدة حول متحور كورونا "gfx" ودرجة خطورته

مستشار الرئيس لشئون الصحة: نتابع متحور كورونا الجديد بترقب شديد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد الأربعاء المقبل وذروة الارتفاع الجمعة

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

خاص لـ"الدستور".. طارق حامد يوقع على عقود انضمامه لـ ضمك لموسمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب