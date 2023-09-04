أستاذ فيروسات يكشف تفاصيل ظهور المتحور الجديد "بيرولا" وأعراضه

قال محمد فايد، أستاذ علوم الفيروسات، إن متحور "بيرولا" الجديد أحد متحورات أوميكرون، وأول حالة ظهرت كانت في الدنمارك يوم 15 أغسطس وبعدها في جنوب أفريقيا، وهو الآن يتواجد في 16دولة.

وأضاف “فايد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم وجدوا تغير في البروتين الشوكي للمتحور وشفرات متعددة وهذا يعطي عدة معطيات أنه كثير الطفرات، وكذلك عدم فاعلية اللقاحات المتاحة حاليًا، كما أنه سريع الانتشار، مؤكدًا أن الموضوع الآن يخضع للدراسة ولم يثبت أنه أشد خطورة وأكثر حدة من متحورات كورونا الماضية.

أعراض المتحور

وأشار إلى أن الأعراض تتشابه مع أعراض البرد والإنفلونزا من كحة وصداع مستمر وارتفاع في درجات الحرارة، وتكسير في الجسم كله بالإضافة لفقدان حاستي الشم والتذوق لدى بعض الحالات.

وأكد أن كل أسبوع يظهر طفرة ومتحور جديد، مشيرًا إلى أن الحد من الانتشار يكون بالحظر والإجراءات الوقائية خاصة مع دخول المدارس.