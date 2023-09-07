خبير يؤكد تلاشي المتحور الجديد من فيروس كورونا

قال أحد الخبراء البارزين إنه من المرجح أن تزداد أعداد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، لكن الفيروس سيتلاشى في نهاية المطاف.

ومن غير المرجح أن يسبب متغير BA.2.86 أو Pirola الناشئ لـ SARS-CoV-2 أعراضًا أكثر خطورة من الإصدارات المنتشرة الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة الشهر الماضي، إنهما تراقبان عن كثب السلالة التي تم العثور عليها حتى الآن في الدنمارك وإسرائيل وجنوب إفريقيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال بول هانتر، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا في المملكة المتحدة، الذي كان أحد أبرز الأصوات العلمية خلال الوباء إن البديل الجديد ربما كان ينتشر بصمت في البلدان التي تجري اختبارات قليلة لأسابيع أو حتى أشهر، كما أن BA.2.86 كان لديه أكثر من 30 طفرة مقارنة بسلفه، متغير BA.2 الذي تسبب في موجة من العدوى، ومع ذلك فهو يعتقد أنه من غير المرجح أن يتجنب المتحور الجديد المناعة الموجودة سواء من التطعيم أو الإصابة السابقة.

وقال البروفيسور هانتر:"لا أعتقد أننا سنجد أنه أكثر خطورة أو يسبب أي أمراض أكثر خطورة.. من المحتمل أن يزداد الأمر لفترة من الوقت قبل أن يتلاشى.. من الصعب تحديد ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع عدد كبير من الإصابات".

ارتفاع في الالتهابات

وقال البروفيسور هانتر إن الإصابات سترتفع على الأرجح في الربع الأخير من العام بغض النظر عما إذا كانت هناك أي متغيرات جديدة، مضيفا أن الإصابات ستصل إلى ذروتها في نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير.

يقول إن الزيادة في حالات العدوى من المرجح أن تكون في أجزاء من النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يعني انخفاض درجات الحرارة في الشتاء أن الناس يقضون وقتًا إضافيًا في الداخل ويكونون أكثر عرضة للإصابة بمسببات الأمراض ونقلها.

وقال البروفيسور هانتر إنه على الرغم من أنه من المرجح أن يصبح BA.2.86 أكثر شيوعًا في المستقبل القريب، فمن المحتمل أيضًا أن يتلاشى بنفس السرعة "هذا ما يحدث مع كل متغير جديد.. يبدأ ويبدو مثيرًا للإعجاب حقًا، ثم بعد شهرين يتلاشى".

أضاف أنه من المرجح أن تتكاثر المتحورات الجديدة وتنتشر بسهولة أكبر لأن مناعة الأشخاص الموجودة مسبقًا ستجد صعوبة في التعرف عليها مقارنة بالمتحورات الموجودة مسبقًا.