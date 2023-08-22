ما هي أعراض متحور كورونا الجديد 2023؟

تصدّرت جملة أعراض متحور كورونا الجديد ٢٠٢٣ محركات البحث المُختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما عادت إصابات مرض "إي جي 5" إحدى متحورات كورونا الجديد إلى الانتشار في عدد من الدول حول العالم.

ويتساءل الكثيرون حول أعراض متحور كورونا الجديد ٢٠٢٣ لأخذ الحيطة وتوخي الحذر من الإصابة به، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه سريع الانتشار.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه لا توجد مؤشرات حتى الآن عن كونه أشد فتكا، أو أن اللقاحات المتاحة حاليا غير قادرة على أن تتصدى له.

ما هي أعراض متحور كورونا الجديد ٢٠٢٣؟

تستعرض "الدستور" في هذا التقرير أعراض متحور كورونا الجديد ٢٠٢٣ لتوخي الحذر وآخذ جميع الإجراءات الوقائية ضده، والتي جاءت كالتالي:

سيلان الأنف واحتقان الجيوب الأنفية.

الصداع أو الشعور بالإعياء أو الإرهاق.

السعال الجاف والتهاب الحلق.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

الغيثان والقيء والإسهال.

ينتشر بسرعة بين الأشخاص

كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في 5 مايو الماضي أن فيروس كوفيد-19 لم يعد حالة طوارئ عالمية، بعد أكثر من ثلاث سنوات على تفشيه، وحذر المسؤولين في ذلك الوقت من أن هذه الخطوة لا تعني أن تهديده للصحة العامة قد انتهى.

وأكدت المنظمة في بيان، أنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى التي رُصدت مسبقًا، مشيرة إلى استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري في العالم.

وذكرت إن المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة، مقارنة بالمتحورات الأخرى، إذ بلغ معدل الانتشار العالمي لـ"إي جي 5" أكثر من سبعة عشر بالمئة خلال أربعة أسابيع فقط.

ونوّهت المنظمة بأنَّ المتحور الجديد أظهر زيادةٌ في الانتشار وخصائص عالية للهروب، موضحةً في الوقت ذاته أنَّ مخاطره الصحية لا تزال منخفضة.