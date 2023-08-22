سريع الانتشار.. آخر تطورات متحور كورونا الجديد «EG5»

تعالت خلال الأيام القليلة الماضية، تحذيرات منظمة الصحة العالمية، من انتشار متحوراتٍ جديدة لفيروس كورونا وتسجيل آلاف الإصابات خلال هذا الصيف.. فما هي آخر تطورات متحور كورونا الجديد «EG5»؟.

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 3220 إصابة بمتحوّر كورونا الجديد EG5 في 51 دولة، حتى النصف الأول من أغسطس الجاري، مؤكدةً أنَّه يجب على السلاسة الجديدة والمنحدرة من أوميكرون أن تكونَ محل اهتمام.

وقالت المنظمة العالمية إنَّ المتحوّر الجديد ينتشرُ بسرعةٍ كبيرة، مُقارنةً بالمتحوّرات الآخرى، إذ بلغ معدل الانتشار العالميّ لـ"إي جي 5" أكثر من 17% خلال 4 أسابيع فقط.

وفي السياق ذاته، حث علماء في منظمة الصحة العالمية، الدول على تطوير اللقاحات ودعا إلى نقل تصنيع المستحضرات الدوائية إلى دول مثل الدينمارك أو هولندا أو السنغال، لتوفير اللقاحات وتصدير الإنتاج الفائض في وقت الأزمات.

في حين بدأت دول أوروبية وغربية بالفعل تستجيب لنداءات توخّي الحيطة والحذر وتُطالب مواطنيها بأخذ جُرعةٍ معززة لمنع وقوع إصابات من بينها بريطانيا وفرنسا.

أما الولايات المتحدة، فقد أعلن فيها البيت الأبيض بأنَّ الرئيس بايدن سيحثُّ الأمريكيين على تلقي جرعات معززة من لقاح كورونا، وذلك بعد إعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية عن زيادة الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات.

وبات متحور كورونا الجديد «إي جي 5» والمعروف إعلاميًا بـ«إيريس» حديث الجميع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مُسببًا حالة من الفزع بين المواطنين حول العالم، خاصة بعد انتشاره السريع في بعض الدول.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تطول لائحة الدُول التي سجّلت أكثر من مئة إصابة من متحوّر “EG5” الجديد وتتعدّى الخمسين دولة، في حين صنّفت منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة على أنَّها يجب أن تكون محلّ اهتمام.

جدير بالذكر أنَّ وزارة الصحة الكويتية، أعلنت، في منتصف أغسطس الجاري، رصدها لإحدى سلالات فيروس كورونا الجديد المعروف بـ"EG5"، مُحذرة من أنه سريع الانتشار رُغم تأكيدها استقرار الوضع الصحي في البلاد.