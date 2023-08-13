بالأرقام.. الدول الأكثر انتشارًا وإصابة بمتحوّر كورونا الجديد "إي جي 5"

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من مئة إصابة بمتحوّر كورونا الجديد EG5 في إحدى وخمسين دولة، مؤكدةً أنَّه يجب على السلاسة الجديدة والمنحدرة من أوميكرون أن تكونَ محل اهتمام.

المنظمة العالمية قالت إنَّ المتحوّر الجديد ينتشرُ بسرعةٍ كبيرة، مُقارنةً بالمتحوّرات الآخرى، إذ بلغ معدل الانتشار العالميّ لـ"إي جي 5" أكثر من سبعة عشر فالمئة خلال أربعة أسابيع فقط، فما هي عدد الدول التي سجّلت إصابات؟، ولماذا يُثير المتحوّر الجديد قلق منظمات الصحة.

آلاف الإصابة بمتحور كورونا الجديد إي جي 5، سُجّلت في أقل من شهرٍ واحد، وهو رقم مرتفع جدًّا، مُقارنةً بالمتحورات الأخرى، ما يُشير إلى سُرعة انتشار المتحور الجديد، ما يزيد عن إحدى وخمسين دولة بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية.

الصين هي الدولة الأكثر إصابة بالمتحور الجديد، إذ سجّلت 2247 حالة، بما يُعادل نسبته 30% من مُجمل الإصابات بـ"إي جي 5"، من حول العالم.

تأتي في المركز الثاني الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سجّلت ما يزيد عن 1356 بالمتحور الجديد، بنسبة مئوية تخطت الثمانية عشر من الإصابات العالمية.

كوريا الجنوبية حلت في المرتبة الثالثة مع أكثر من ألف إصابة بنسبة 14%، تليها اليابان بأكثر من 800 إصابةٍ بنسبة 11%.

أمَّا كندا فسجّلت ما يُقارب من 400 إصابة بنسبة تخطّت خمسةً فالمئة من مُجمل الإصابات في العالم. تأتي بعدها أستراليا وسينغافورة، بما يتراوح بين 154 و158 إصابة بنسبة تتجاوز 2%.

في حين سجّلت المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وأسبانيا، فلم تتخطّى أيٌّ منها نسبة 2% من مجمل الإصابات حول العالم، بما يتراوح من 100 و150 إصابة.

وتطول لائحة الدُول التي سجّلت أكثر من مئة إصابة من متحوّر “EG5” الجديد وتتعدّى الخمسين دولة، في حين صنّفت منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة على أنَّها يجب أن تكون محلّ اهتمام.