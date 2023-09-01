الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد متحور "إيريس" هل يمكن أن نعود للإغلاق؟.. متحدث الصحة يجيب

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ارتداء الكمامة سلوك صحي جيد، مؤكدًا أن مصر ودول العالم لن تعود للإغلاق وأيام كورونا مرة أخرى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن الفيروسيات التي تصيب الجهاز التنفسي موجودة وستظل متواجدة وهذا شيء طبيعي، مؤكدًا أنه لا يوجد علاقة بين أكل الحلويات والإصابات الفيروسية.

وأشار إلى أنه يوجد الكثير من المبادرات الرئاسية التي تهم صحة المواطن، لافتة إلى إنّ تطوير وحدات الرعاية الأساسية، واحدة من أهم المبادرات الرئاسية، كما أنه سيجري هذا العام، الانتهاء من 251 وحدة بعد تطويرها، كما أن التطوير يشمل زمن العمل والعيادات الموجودة والربط الإلكتروني بمستشفيات الإحالة، وتحسين دخل العاملين فيها.

وأشار إلى أن 70% من المرضى، يمكنهم أن يتلقوا الخدمة في وحدات الرعاية الأساسية، والنسبة المتبقية تتلقى الرعاية في المستشفيات، متابعاً: "نعمل أن يكون هناك كشف مناسب في وحدات الرعاية الأساسية، وفي الماضي كانت هناك حالة من عدم الاهتمام بالوحدات الصحية، جعلت الناس تتخلى عنها، لكن ما يحدث الآن من خلال المبادرات الرئاسية لتطوير الوحدات الصحية، وإعادتها للقيام بدورها، وهو تقديم الخدمة الأولية والربط بمستشفيات الإحالة، أحدث فرقًا واضحًا، وجرى تطبيقها في بورسعيد والأقصر وأسوان والإسماعيلية". 

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان المبادرات الرئاسية تطوير الوحدات الصحية الاصابات الفيروسية

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