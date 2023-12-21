السعودية: لا قلق من سرعة انتشار متحور كورونا "JN.1"

رصدت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية)، سرعة في انتشار المتحور "JN.1" محليًا، وهو متحور جديد، بدأ في التصاعد في عدد من بلدان العالم بسرعة عالية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد.

نسبة انتشار المتحور الجديد

وأوضحت "وقاية" في بيان، اليوم الخميس، أن نسبة انتشار المتحور الجديد بلغت نحو 36%، إلا أنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يوجد ما يثير القلق.

المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19

وأكدت الهيئة أن المتحور "JN.1" يُعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد المطور قائمة، ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا توجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة، مهيبة بالجميع أخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

منظمة الصحة العالمية

وفي وقت سابق كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها عن تفشى متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم JN.1، موضحة، أنه نظرًا لسرعة انتشار المتحور JN.1، فإن منظمة الصحة العالمية تصنفه على أنه متحوّرٌ منفصل مثير للاهتمام ناتج عن السلالة الأم BA.2.86.

المرض التنفسي الوحيد المنتشر

وتواصل المنظمة رصد البيانات، وستُحدِّث تقييم مخاطر متحور JN.1 حسب الاقتضاء، ولا تزال اللقاحات الحالية تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور JN.1 وغيره من المتحورات السارية لفيروس كورونا - سارس-2، وهو الفيروس المسبب لمرض كورونا، ومرض كورونا ليس هو المرض التنفسي الوحيد المنتشر، فالأنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها أمراض آخذة في الانتشار.

وكان هذا المتحور قد صُنِّفَ سابقًا على أنه متحور مثيرٌ للاهتمام بوصفه جزءًا من السلالات الفرعية BA.2.86 واستنادًا إلى البيانات المتاحة، يشير التقييم إلى أن الخطر الإضافي الذي يشكله متحور JN.1 على الصحة العامة العالمية خطر منخفض، وعلى الرغم من ذلك، ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد متحور JN.1 من عبء الأمراض التنفسية فى العديد من البلدان.

وتنصح منظمة الصحة العالمية الأشخاص باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة.