طبيب يوضح لـ"الدستور" أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وما يجب فعله عند الإصابة به

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من تفشى متحور جديد لوباء فيروس كورونا من سلالة أوميكرون، وقد أطلق عليه JN.1، وقالت الوزارة في بيان لها إنها تتابع باهتمام مدى انتشار المتحور في أنحاء العالم ومدى تأثيره على الحالات المصابة به، خاصة أن له أعراضا جديدة تظهر على المصابين به.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1



في هذا السياق تحدثت "الدستور" إلى الدكتور عمرو تاج الدين استشاري الأمراض التنفسية عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 بعد تحذيرات من الصحة بسرعة انتشاره.

ما هي أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1؟

ارتفاع درجة الحرارة.

الارتعاش وسريان القشعريرة في الجسم.

سعال جديد ومستمر وهذا يعني السعال كثيرًا لأكثر من ساعة، أو 3 نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة.

فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

ضيق في التنفس.

الشعور بالتعب أو الإرهاق.

جسد مؤلم.

الشعور بتكسير في العظام.

صداع.

التهاب في الحلق.

انسداد أو سيلان الأنف.

فقدان الشهية.

إسهال.

الشعور بألم في المعدة.

الإصابة بألم مفاجئ في الصدرظ

ضيق التنفس لدرجة أن الشخص غير قادر على قول جمل قصيرة أثناء الراحة أو أن تنفسه أصبح أسوأ فجأة.

البدء في سعال الدم.

الانهيار أو الإغماء.

طفح جلدي.



متى يمكن أن يشعر الشخص المصاب بالتحسن من تلك الأعراض؟

يشعر معظم الأشخاص بالتحسن في غضون 10 أيام أو 3 أسابيع من ظهور أعراض متحور فيروس كورونا الجديد عليهم ويتعافون تمامًا في غضون 5 أسابيع، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يكون مرضا أكثر خطورة ويمكن أن تستمر أعراضهم لفترة أطول.

ماذا يجب أن يفعل الشخص المصاب إذا ظهرت عليه أعراض متحور فيروس كورونا الجديد؟

يجب في ذلك الوقت على الشخص المصاب البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأي أشخاص آخرين إذا كان يعاني هو أو أحد أفراد أسرته من الأعراض أو إذا كان لديه حتى أى من تلك الأعراض:

لديه ارتفاع بسيط في درجة الحرارة ٣٧ درجة فأكثر.

لا يشعر أنه بصحة جيدة بما يكفي للذهاب إلى العمل أو القيام بالأنشطة العادية.

ويجب إذا كان الطفل يعاني من أعراض خفيفة مثل سيلان الأنف أو التهاب الحلق أو السعال الخفيف، ويشعر أنه بحالة ليست جيدة بما فيه الكفاية، فلا يمكنه الذهاب إلى المدرسة.



كيف تعرف أنك مصاب بمتحور فيروس كورونا الجديد؟

يجب عليه عند تفاقم الأعراض واستمرارها أن يذهب إلى مستشفى الحميات أو أي معمل تحاليل لعمل مسحة.

ماذا يفعل الشخص إذا كانت نتيجة المسحة إيجابية؟

يجب عليه البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين لمدة 3 أيام بعد يوم إجراء الاختبار خاصة إذا كان عمر الشخص أقل من ٤٠ عاما، لأن الأطفال والشباب يقومون بنقل العدوى للآخرين بشكل أسرع.

وتجنب مقابلة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بسبب الفيروسات، مثل الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، لمدة 10 أيام بعد اليوم الذي أجرى فيه الاختبار.

ويجب تحديد موعد عاجل مع الطبيب واتباع إرشاداته بشكل جيد وتناول الأدوية في مواعيدها المحددة مع تناول سوائل دافئة والتغذية الجيدة.