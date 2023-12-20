عقب الإعلان الرسمي عنه.. هل يقع العالم في فخ متحور كورونا الجديد؟

أطلقت منظمة الصحة العالمية، خلال الساعات الماضية تحذيرات جديدة، بشأن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا تحت مسمى JN.1، عقب إبلاغ عدد من بلدان العالم المنظمة بتفشيه بسرعة فائقة، بعد أن تم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر، مما أثار الخوف والفزع من تكرار تجربة كوفيد-19 القاسية.

المتحور يؤدي إلى زيادة عبء التهابات الجهاز التنفسي

وقيّمت المنظمة المخاطر التي يشكلها المتحور JN.1 بأنها منخفضة، على الرغم من ذلك ومع حلول فصل الشتاء يمكن أن يؤدي المتحور إلى زيادة عبء التهابات الجهاز التنفسي في العديد من البلدان، موضحة أنها تراقب الأدلة والبيانات الخاصة بهذا المتحور، وستقوم بتحديث المخاطر بحسب الحاجة.

وأوصت المنظمة، وفقًا لتقريرها الصادر على موقعها الرسمي، باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى باستخدام جميع الأدوات المتاحة، وتشمل ارتداء الأقنعة في المناطق المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية، وممارسة آداب التنفس وتغطية الوجه في أثناء السعال والعطس، وغسيل الأيدي بانتظام وتلقي لقاح الإنفلونزا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابات الشديدة، والبقاء في المنزل في حالة المرض، وإجراء فحص التشخيص في حالة ظهور أعراض المرض أو مخالطة شخص مصاب بالإنفلونزا أو كوفيد-19.

انتشار متحور كورونا الجديد

وكشفت منظمة الصحة العالمية، وفقًا لتقريرها، أن 37% من إجمالي العينات المُبلغة على مستوى العالم، وأكثر من نصفها كانت من المتحور JN.1، ويعتبر هذا المتحور له معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها.

متحور الجديد

وطبقا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، يُعتقد أن المتحور 1.JN ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد.

وأوضحت المنظمة، أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة ومختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور "أوميكرون" للأشخاص المصابين بهذا المتحور، مناشدة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى والأمراض الخطيرة باستخدام جميع الأدوات المتاحة، على رأسها الكمامة بعد تصنيف الفيروس بأنه شديد العدوى وينتشر بسرعة فائقة.

أول رد لوزارة الصحة على متحور كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك متابعة من الوزارة للتقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية حول متحور كورونا الجديد الذي ظهر مؤخرًا، بعدما أعلنت بعض الدول اكتشاف سلالة فرعية من متحور ميكرون.

وأضاف عبدالغفار، في تقرير رسمي، أن متحور كورونا الجديد تمت تسميته بالمتحور «JN.1»، وذلك طبقًا للتقرير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن المتحور الجديد له قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس متحور كورونا الجديد، التي تم استخدامها قبل العام 2023، وتساعد الجرعة الأولية من لقاح كورونا في الحماية ضد متحور كورونا الجديد.

أعراض متحور كورونا الجديد

وكشف عبدالغفار، أن وزارة الصحة لم تسجل حتى الآن أي حالات إصابة بـ متحور كورونا الجديد، ناصحًا بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي والجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين وارتداء الكمامة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن أغلب حالات الإصابة بـ متحور كورونا الجديد تكون أعراضها بسيطة، وحتى الآن لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة.