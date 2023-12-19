استشاري يكشف أعراض متحور كورونا الجديد والإجراءات الاحترازية منه

قال حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن فيروس كورونا يتحور بشكل طبيعي مثل أغلب الفيروسات التنفسية وهي متحورات مستمرة والفيروس الجديد "jn1 "هو متحور من أوميكرون وهو نفسه متحور من كورونا.

أضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا توجد معلومات بأنه أخطر، لكنه أسرع انتشارًا والطفرة التي تحدث في التغيرات الفيروسية تشير إلى أنه قادر على إصابة الإنسان، مؤكدًا أن الفيروس الجديد في الأغلب أعراضه ستكون مثل أعرا ض البرد العادية والقلق سيكون لدى كبار السن الذين لم يتعاطوا اللقاحات وكذلك مرضى السرطان.

تابع أن الإجراءات الاحترازية الأساسية للوقاية من غالبية الفيروسات وعندما يصاب الإنسان بأعراض برد يقوم بعمل التحاليل السريعة لكورونا، ولو حدث ارتفاع في درجة يفضل جلوسه في المنزل حتى تخف الأعراض ويجب ارتداء الكمامة وغسيل الأيدي بشكل مستمر حتى تقلل من انتشار الفيروس مع تناول المياة والأغذية والطعام وممارسة الرياضة.