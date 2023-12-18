بعد تحذير "الصحة".. ما هى أعراض متحور كورونا الجديد JN 1

حذرت وزارة الصحة من انتشار متحور جديد لوباء فيروس كورونا تحت اسم JN.1 بعد انتشاره في عدد من الدول الأوروبية وإصابة المئات به.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، نقلاً عن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم الوزارة: "تتابع وزارة الصحة والسكان التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي بلغ معدل انتشاره 40٪ على مستوى العالم حتى الآن.

وحسب موقع Hindustan times تم انتشار ذلك المتحور الجديد JN.1 في الولايات المتحدة والصين الهند، وتم العثور على السلالة الجديدة ذات طفرة واحدة في بروتين سبايك ببيرولا أو BA.2.86، في يوم ال 8 من ديسمبر الجاري.

ما هو المتحور الجديد JN.1 لوباء فيروس كورونا المستجد؟

حسب منظمة الصحة العالمية فإن المتحور الجديد JN.1 لا يختلف كثيرًا عن سلالات أوميكرون السابقة ذات قابلية عالية للانتقال وأعراض خفيفة، ومع ذلك فإن التدابير الوقائية مهمة لأن المجموعات السكانية الضعيفة قد تكون معرضة للخطر دائمًا.

ما هي أعراض المتحور الجديد JN.1؟

تعتبر الحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق والتهاب المعدة والصداع والاحساس بتكسير العظام من بين الأعراض المرتبطة بهذه السلالة.

كيف يمكن الوقاية من المتحور الجديد JN.1؟

يمكن أن يصبح JN.1 هو السلالة السائدة لفيروس كورونا المنتشر ما لم يتم اتباع التدابير الوقائية الاستباقية، وهي التعقيم المتكرر لليدين واستخدام قناع الوجه الثلاثي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي من أن الحالات الجديدة لـCovid-19 وفيروس الأنفلونزا قد تؤثر على نظام الرعاية الصحية في العالم أن يتم علاجها باسرع وقت ومحاولة الحفاظ على التدابير الاحترازية اللازمة.

كيف تم اكتشاف المتحور الجديد JN.1 لوباء فيروس كورونا المستجد؟

تم اكتشاف الحالة في عينة إيجابية من اختبار RT-PCR في عدة مناطق من ولاية كاليفورنيا ثم في عدة ولايات مختلفة في 8 ديسمبر، وكانت أول حالة لمرأة بالغة من العمر 79 عامًا تعاني من أعراض خفيفة لمرض شبيه بالأنفلونزا وتعافت وبعمل التحاليل اللازمة لها تم اكتشاف إصابتها بمتحور كورونا الجديد.

قال الطبيب مارك هنري استشاري الامراض التنفسية أن المتحور الجديد هو سليل متغير Pirola (BA.2.86) والذي هو في حد ذاته سليل متغير اوميكرون الفرعي، فهو يحتوي على طفرة في بروتين سبايك، والتي قد تساهم في زيادة العدوى والتهرب المناعي.

ويلعب البروتين الشوكي دورًا حاسمًا في مساعدة الفيروس على إصابة الأشخاص، لهذا السبب، يعد البروتين الشوكي أيضًا جزءًا من الفيروس الذي تستهدفه اللقاحات، مما يعني أن اللقاحات يجب أن تعمل ضد JN.1.

متحور فيروس كورونا JN.1 الجديد:

يشكل JN.1 نحو من 30 إلى 40٪ من الحالات في الولايات المتحدة على الرغم من زيادة معدلات العدوى وقابلية الانتقال، إلا أن أعراض JN.1 خفيفة نسبيًا ولا توجد أخبار عن زيادة دخول المستشفى.

وشملت الأعراض المبلغ عنها الحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع والسعال، وفي بعض الحالات أعراض معدية معوية خفيفة.