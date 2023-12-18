الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"سلالة جديدة من أوميكرون".. "الصحة" تكشف تفاصيل متحور كورونا الجديد

كورونا
كورونا

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع التقارير الواردة  من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكى ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أوميكرون أحد سلالات فيروس كورونا والذي تمت تسميته بالمتحور JN1.

 

وأوضح عبد الغفار، في منشور له عبر صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا المتحور "JN1" ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد -23، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد JN1.

 

وأكد أن معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما أنه لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور أوميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور والمخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه JN1 لا تزال منخفضة.

 

وشددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة التطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية، فمن الأفضل عدم المشاركة في التجمعات إذا كنت مريضًا.

حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكا منظمة الصحة العالمية أوميكرون سلالة فرعية

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